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2021全球僑校線上歌唱比賽報名起跑 獎金最高3600美元

洛杉磯訊
防疫不防藝！歡迎僑校學生踴躍報名參加華語歌唱大賽。（洛僑提供）
防疫不防藝！歡迎僑校學生踴躍報名參加華語歌唱大賽。（洛僑提供）

為鼓勵全球僑校學生及國內僑生藉由傳唱華語、閩南語及客語等歌曲，強化華語文學習動機、認識及體驗臺灣族群語言及流行音樂文化，中華民國僑務委員會聯合文化部及客家委員會特別規劃辦理「2021年全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽」，邀請喜愛唱歌表演的海內外僑民子弟參加，第一名除可獲得新臺幣10萬元（稅前）獎金外，還有機會站上雙十國慶舞臺演出。

2021年全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽比賽方式如下：(一)線上初賽：6月14日至8月4日，有意參賽的學生，可向僑校申請參賽識別碼，逕上活動官網註冊報名並下載APP「美華卡拉吧」後登入，演唱歌曲上傳即可進行評分，每校參賽學生人數不限。本階段將由比賽系統標準評分，選出全球代表共118名。入圍名單由僑委會於8月7日前於活動網頁公布。APP練唱次數不限，但每組帳號評分功能只能使用四次，所以練唱時勿隨意使用評分功能。

(二)線上準決賽：8月8日至8月24日，由指定曲目中選擇錄製一首演唱影片上傳活動官網，由專業評審選出15組總決賽入圍者。

(三)總決賽：10月7日，由指定曲目中選擇錄製1首演唱影片上傳活動官網，由專業評審選出得獎者。還有超強獎項，獎金最高達3600美元。

參賽對象：年滿12歲至24歲、僑委會立案/備查僑校在學學生（不含持有中國大陸護照者）。僑校學生組獲勝隊伍就讀之僑校，日後申請僑委會經費補助將酌增補助。

歡迎僑校學生踴躍報名參加華語歌唱大賽，相關活動網址如下: https://www.singhuayu.tw/  。

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