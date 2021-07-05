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7月4日煙火造成南加空氣質量變差 華人密集城市受影響

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
煙火之後天空彌漫的煙霧。（記者邵敏／攝影）
煙火之後天空彌漫的煙霧。（記者邵敏／攝影）

由於7月4日國慶假日煙火被大量施放，整個南加空氣質量在7月5日週一變得十分糟糕，華人聚居地區亞凱迪亞（Arcadia）等城市都受到嚴重影響，兒童和老年居民要避免戶外體育活動。

家住亞市的華裔居民陳女士，一早打開房門，就聞到一股嗆人的煙味，室外看上去也是灰濛濛一片，陳女士說：「我以為又像去年一樣，是附近發生山火了，沒想到竟是昨晚的國慶節煙花爆竹造成的。」

根據南海岸空氣品質管理區（South Coast Air Quality Management District）的報告，到週一早上，空氣污染最嚴重的是波莫那谷（Pomona Valley）、聖蓋博谷（San Gabriel Valley）和內陸帝國地區（Inland Empire areas）。

這些地區被列為「非常不健康」類別，意味著這些地區的空氣質量，將嚴重影響每個人的健康。此外，聖費南度谷（San Fernando Valley）、格蘭岱（Glendale）、巴沙迪那（Pasadena）、亞凱迪亞、鮑爾溫公園（Baldwin Park）和奇諾崗（Chino Hills）等地區7月5日都屬於「不健康空氣」質量類別。

專家提醒，這些地區的人們可能會經歷一些不利的健康影響，敏感群體可能會受到更嚴重影響，患有心臟病或肺部疾病的居民、兒童和老年居民，都要避免所有戶外體育活動。週一，該地區的每個人都應避免長時間工作或過度勞累。

在橙縣，富樂頓（Fullerton）和安那罕（Anaheim）地區的空氣質量，對敏感人群來說是不健康的，但該縣的整體情況尚好。洛杉磯地區的沿海表現較好，空氣質量從好到中等。

根據南海岸空氣品質管理區的數據，一年中的7月4日和5日，通常是南海岸空氣盆地細顆粒物水平最差的日子之一。整個洛杉磯地區糟糕的空氣質量，是在一個晚上煙火表演之後發生的。絢爛的煙火在周日晚照亮了洛杉磯的天空，導致空氣中的顆粒物含量很高，吸入這些顆粒會致使各種心血管和呼吸系統問題，如心髒病、哮喘、肺功能下降、咳嗽或呼吸困難。

由於洛杉磯地區空氣質量普遍不佳，監管機構建議公眾避免所有木材燃燒，包括在海灘。

7月4日晚的煙火慶祝造成南加空氣質量嚴重變差。（記者邵敏／攝影）
7月4日晚的煙火慶祝造成南加空氣質量嚴重變差。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 亞凱迪亞 心臟病

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