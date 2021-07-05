5號公路洛縣戈爾曼一帶突發野火 燃燒近1000英畝

洛杉磯縣屬地戈爾曼突發野火。（資料圖）

洛杉磯 縣屬地戈爾曼（Gorman）以南4日午後突發野火，火借風力，迅速蔓延，火場居民已經接到撤離令。目前尚無人員重大傷亡及建築損毀消息，但有兩名消防員受到輕傷。當天南加 還發生多起小型野火。據悉，截至7月5日周一上午10點，這場被叫做「風滾草火」（Tumbleweed fire）的野火已經燃燒至近1000畝，且尚無任何控制。

據洛縣 消防局資訊，野火發生時間在4日午後約1時34分，位於Gorman Rd.與5號公路交匯南向線附近。由於當地風力較強，野火發生後迅速蔓延。火場附近一個露營車公園居民已經接到撤離令。同時消防單位調派滅火直升機到現場滅火。

野火發生後，洛縣消防局在當地宣布二級火警，並提醒過往車輛遠離火場。縣警方正在緊急疏散戈爾曼Hungry Valley加州車輛育樂區南邊的居民，尚無人員傷亡及建築物受損報告。

據悉，南加已經持續近一周的炎熱乾燥天氣，或導致野火突發威脅增加。國家氣象台稱，戈爾曼地區4日晚風力為每小時10-15英里，最高可達每小時25英里，濕度為10%至15%。

4日當天，南加位於Agua Dulce附近也有小型野火發生，燃燒至少四畝，距離火場附近的Dale Road在10500號街區有部分建築物受到野火威脅。

4日午後近2時，內陸聖伯納汀諾縣Cajon Pass也發生Lone Fire，至當日午後3時許，已經燃燒約七畝。野火發生後，附近15號公路部分線道交通限制，位於Kenwood路與Cleghorn街之間的Cajon大道禁止通行。但截至發稿為止，野火已經被控制。