她年逾六旬首次參加國慶10K健跑　激動又興奮

李意雲參加挑戰10k。（李意雲提供）

一年一度國慶日，在美華人 也參加社區活動，表達慶祝國慶的興奮心情。橙縣安那罕山（Anaheim Hills）華裔居民李意雲，即參加城市年度國慶日健跑。她笑說年逾六旬，是首次參加這項活動，選擇10K項目，希望挑戰自我。

健跑結束後，她表示不在意名次，重在參與並很有成就感。她並將這項經驗發至朋友圈，勉勵大家：生命很美麗、時間很寶貴，要活在當下。

安那罕山4日晨約7時開始舉辦國慶日健跑活動，有5K和10K選項，李意雲首次參加就挑戰10K （約6.2英里）。她直言很興奮，前一天晚上並未很好入睡。比賽當日早晨很早就醒來做準備活動，與她參加健跑的還有她兒媳的妹妹。健跑於早上7時開始，共有180人參加。她經過一小時20餘分鐘跑到終點。

雖是第一次挑戰10K，感到很有成就感。在健跑隊伍中，年逾七旬、八旬跑者大有人在，但華人不多。李意雲認為，重在參與！

李意雲也是爾灣中文學校老師，從教20多年。平時就喜歡運動，也喜歡舞蹈。提及疫情 下由於中文學校採網上教學，她的生活發生很大變化，開始學習烘焙廚藝，將烘焙麵食與大家分享。但或許因為生活方式改變，讓她身體發生變化。5月初，她去身體檢查，醫生告知她多項身體指標變高，提醒她注意強化鍛煉。她雖平時有鍛煉，因此意識到或許是鍛煉強度不夠。經由社交媒體，她看到慢跑益處，於是開始嘗試慢跑健身 。

她於5月25日開始慢跑，並將每天進度記錄下來。第一天跑了20分鐘，次日就跑了30分鐘，到了第七天，她能持續跑一個小時。由此增強信心，每天早上6時就開始跑步，有時晚上也會跑步加碼。有的鄰居看見她說她身體苗條許多，讓她更是對跑步健身信心大增。

不久前，她從鄰居得到城市舉辦國慶日健跑文宣，決定挑戰10K，好在兒媳的妹妹曾參加過這項健跑。這次兩人搭伴，讓她很放心。在健跑前一天，她還向兒媳妹妹請教健跑服裝，並拿到號碼牌。她說這是一個智能號碼牌，可以在賽後很快獲得名次及各項資訊。

李意雲坦言，比賽前一晚，因為很興奮和緊張沒有很好地睡眠，4日晨起床後，她喝了咖啡吃了雞蛋，給自己健跑增加能量。而兒子一家和媳婦的兩個妹妹也早早趕來，還帶來寵物狗，一起來為她做啦啦隊。健跑起點是在一所高中，現場有很多健跑愛好者。比賽後，她還獲得一個獎牌，希望參加下一次國慶日健跑。