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慶祝美國獨立　羅省中華會館舉辦升旗典禮

本報記者╱洛杉磯報導
羅省中華會館7月4日週日舉辦升旗典禮。（本報記者╱攝影）
羅省中華會館7月4日週日舉辦升旗典禮。（本報記者╱攝影）

為慶祝美國獨立245週年紀念日，羅省中華會館7月4日舉辦升旗典禮，由羅省華埠退伍軍人628分會及中華旗隊共同擔任升旗手，先後升起美國國旗和中華民國國旗。升旗典禮結束後，眾人前往中央廣場向國父孫中山先生銅像獻花。

視音來源：本報記者

上午11時開始舉行升旗典禮，眾人肅靜行禮，中華旗隊總監沈露茜領唱美國國歌，楊震南領唱中華民國國歌。去年因受新冠疫情影響，羅省中華會館每年例行的國慶日升旗活動無法如期舉行，如今疫情減緩，加州全面開放，終於可以歡聚一堂，向美國及中華民國旗幟致敬，表達愛國情懷。

中華會館主席廖美華致辭指出，過去一年多，美國與世界各國遭受新冠肺炎疫情嚴重打擊，染疫死亡人數眾多，所幸美國及時為民眾提供疫苗注射，大大舒緩疫情，減低死亡率。如今台灣疫情嚴峻，期望美國政府繼續伸出援手，向台灣提供更多疫苗，讓民眾早日遠離疫情，回歸正常生活。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，今天的獨立日慶祝具有特別意義，就像拜登總統說的期待今天全美國能從疫情中獨立。

中國大專院校聯合校友會會長郭文斌說，「每次聽到美國國歌和中華民國國歌，我都很激動，除了出生地之外，美國就是我們的第二故鄉，我們在這裡學習工作、成家立業，美國已與我們的生活緊密結合。今天在這裡慶祝美國245週年獨立日，我們見證了這一年台美之間的友好合作，疫情期間的互相支持，今後還會繼續緊密合作下去。」

出席此次升旗典禮儀式的，包括美國國會眾議員趙美心、前加州眾議員伍國慶、泛美聯誼會秘書長張自豪、洛杉磯僑界急難救助協會主席高啟正、加台聯會長謝傳佐、台灣會館董事長陳柏宇、世界越棉寮華人社團聯合總會代表梁永泰、美國越柬寮華人團體代表羅明、韓華代表遲景林，以及眾多民選官員，蒙特利公園市市長饒影凡、聖蓋博市市長廖欽和、副市長丁言愉等，最後中華會館監事長鄺松齡致答謝辭。

致辭完畢後，眾人移步前往中央廣場向孫中山先生銅像獻花，表達對國父的崇高敬意。

眾人向國父孫中山先生銅像獻花。（本報記者／攝影）
眾人向國父孫中山先生銅像獻花。（本報記者／攝影）
中華會館主席廖美華在會上致辭。（本報記者／攝影）
中華會館主席廖美華在會上致辭。（本報記者／攝影）
眾人向國父孫中山先生銅像獻花。（本報記者／攝影）
眾人向國父孫中山先生銅像獻花。（本報記者／攝影）
羅省中華會館7月4日週日舉辦升旗典禮。（本報記者╱攝影）
羅省中華會館7月4日週日舉辦升旗典禮。（本報記者╱攝影）
羅省中華會館7月4日週日舉辦升旗典禮。（本報記者／攝影）
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