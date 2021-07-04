聖地牙哥12歲男孩在自家社區路邊成槍下魂

聖地牙哥縣朱拉維斯塔（ Chula Vista）警局7月4日指出，一名12 歲男孩7月3日在朱拉維斯塔一個複合式康斗社區的路旁，中槍身亡。（朱拉維斯塔警局臉書下載）

聖地牙哥 縣朱拉維斯塔（ Chula Vista）警局發言人7月4日指出，一名12 歲男孩7月3日在朱拉維斯塔一個複合式康斗社區的路邊，中槍身亡。

朱拉維斯塔警局發言人皮克（Lt. Dan Peak）說，7月3日週六上午 9 點 10 分，警方接到有關槍擊 事件的無線報案電話，案發地點在電報山谷路（Telegraph Canyon Road）530號的「伍蘭岡複合式康斗社區」（ Woodland Hills Condominium Complex）。

當警方到達現場時，發現一名男性受害者在人行道附近的地面，身上有一處明顯槍傷。警員和醫護人員對受害者採取了挽救生命的措施，隨後並將他送往醫院，但他後來在醫院被宣布死亡。由於死者未成年，身份被隱瞞。

目前警方對槍擊事件的具體情況尚不清楚。受害人與他的家人案發前住在該複合式康斗社區。事發時受害人的家人在家中，並致電警方。案發後現場所有的證人都與警方合作調查。

官員一度收押並詢問了一名 15 歲男孩，他是受害者的同伴，他後來被釋放給他的家人。他的身份被隱瞞，因為他是未成年人。

警方正試圖尋找目擊者和可能的嫌疑人，並希望任何了解事件信息的人致電停止犯罪熱線: 888-580-8477。