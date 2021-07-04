我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種病毒歹戲拖棚 南韓製藥廠押注新冠療程續夯

國慶連假現出遊潮 3天逾625萬人搭機

聖地牙哥12歲男孩在自家社區路邊成槍下魂

本報記者╱洛杉磯報導
聖地牙哥縣朱拉維斯塔（ Chula Vista）警局7月4日指出，一名12 歲男孩7月3日在朱拉維斯塔一個複合式康斗社區的路旁，中槍身亡。（朱拉維斯塔警局臉書下載）
聖地牙哥縣朱拉維斯塔（ Chula Vista）警局7月4日指出，一名12 歲男孩7月3日在朱拉維斯塔一個複合式康斗社區的路旁，中槍身亡。（朱拉維斯塔警局臉書下載）

聖地牙哥縣朱拉維斯塔（ Chula Vista）警局發言人7月4日指出，一名12 歲男孩7月3日在朱拉維斯塔一個複合式康斗社區的路邊，中槍身亡。

朱拉維斯塔警局發言人皮克（Lt. Dan Peak）說，7月3日週六上午 9 點 10 分，警方接到有關槍擊事件的無線報案電話，案發地點在電報山谷路（Telegraph Canyon Road）530號的「伍蘭岡複合式康斗社區」（ Woodland Hills Condominium Complex）。

當警方到達現場時，發現一名男性受害者在人行道附近的地面，身上有一處明顯槍傷。警員和醫護人員對受害者採取了挽救生命的措施，隨後並將他送往醫院，但他後來在醫院被宣布死亡。由於死者未成年，身份被隱瞞。

目前警方對槍擊事件的具體情況尚不清楚。受害人與他的家人案發前住在該複合式康斗社區。事發時受害人的家人在家中，並致電警方。案發後現場所有的證人都與警方合作調查。

官員一度收押並詢問了一名 15 歲男孩，他是受害者的同伴，他後來被釋放給他的家人。他的身份被隱瞞，因為他是未成年人。

警方正試圖尋找目擊者和可能的嫌疑人，並希望任何了解事件信息的人致電停止犯罪熱線: 888-580-8477。

槍擊 聖地牙哥

上一則

重啟後 洛縣新增感染、住院和陽性感染比例持續上升

下一則

南橙縣拉古納伍茲台灣同鄉會參加國慶遊行

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
紐約市議會第一選區劉林劍虹承認敗選 呼籲民主黨團結

紐約市議會第一選區劉林劍虹承認敗選 呼籲民主黨團結
紐約市議員選舉…孟昭文賀黃敏儀勝利 楊愛倫維持信心

紐約市議員選舉…孟昭文賀黃敏儀勝利 楊愛倫維持信心
繼往開來 紐約慈濟30歲 百人同慶

繼往開來 紐約慈濟30歲 百人同慶
警長辦市民治安大會 華人籲懲治盜竊

警長辦市民治安大會 華人籲懲治盜竊
佛州悲劇敲警鐘 洛縣濱海公寓安檢 居民吃定心丸

佛州悲劇敲警鐘 洛縣濱海公寓安檢 居民吃定心丸

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
圖為上周發生在蒙市丁胖子廣場停車場的搶劫案。（本報檔案照）

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

2021-06-27 19:32
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
羅斯密市「龍門商場」發生裸女身亡命案， 案件撲朔迷離。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人商場裸女身亡 案件撲朔迷離

2021-06-27 21:24

精彩推薦

超人氣

更多 >
怕副作用拒接種 45歲女染Delta亡

怕副作用拒接種 45歲女染Delta亡
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗