東谷園藝講座 200人網上拈花惹草

家傳第二代蘭花達人姜良竺3日分享蘭花的種植、分盆與繁殖。（記者楊青／攝影）

由東谷（Eastvale）華協園藝俱樂部主辦，Diamond Bar長青會園藝班、小鸚鵡農場、OGAF基金會聯合協辦的美國 國慶園藝講座3日舉行，四位園藝達人分享種植心得，200多園藝愛好者上網旁聽，綫上綫下互動熱烈。

福智基金會執行長林永森主講益生菌，豆粕肥與聯合國千分之四環保倡議，他說，益生菌在種植和環保中可謂是小兵立大功，微生物的運用從古到今扮演愈來愈重要角色，從食物、釀酒、腌製菜品到製作有機肥料和土壤改善，都作用重大，對當今環保更有特別意義。

疫情 期間因買不到有機肥，林永森開始帶領園藝愛好者們使用益生菌做有機肥料。使用益生菌EM接種有機菌，加入豆粕和咖啡 渣或者牛糞肥，七天到十天就可以完成，不但比自然發酵速度更快，效力也更好，肥力更佳，種植的植物葉大根壯，土壤品質也明顯改善。他表示，願意愛好者無論是在自家後院種植花草樹木或蔬菜水果，或農場種植的小小改變，都能對地球環境的改善做出很大貢獻。

養蜂專家和園藝達人李立元分享防蚊防蟲液的製作與使用。夏季是蚊子和蟲害猖狂的季節，自家每年從6到9月都是白粉介殼蟲泛濫高峰期，造成植物很大傷害。李立元使用10至20克蘇打粉，加上辣椒芬、花椒、七至八粒八角，熱水稀釋，最後用些許洗碗精，完全放涼，噴灑在植物的正反葉面，蟲子、螞蟻甚至松鼠統統遠離。他的經驗是每十天噴一次，包括蔬菜、水果和植物，正面和背面都要噴。

家傳第二代蘭花達人姜良竺3日分享蘭花的種植、分盆與繁殖。蘭花是很多華人喜歡的花卉，卻苦於蘭花之後再難開花。退休之後全職研究種蘭花的姜良竺表示，只要方法得當，蘭花的分盆和再花都不難。他建議選擇蘭花尤其是蝴蝶蘭，最好是選兩隻花梗還有一些分支，花要形態正圓，花朵大而挺直，葉子油綠厚實有光澤，根部粗壯，花色濃而均匀。蘭花喜乾，不易多水，最好夏天每一兩周澆水一次，冬天可以一月一澆。

姜良竺表示，蘭花的病蟲害是通過汁液傳染，因此修剪和分盆時要注意刺吸式昆蟲侵害，一旦發現要及時控制，也要注意消毒園藝工具，當修剪或分株時，處理完一棵蘭株後，務必認真消毒工具後再用於第二株。換盆時要清除滿出的根系或爛根，容器的底部最好墊上瓦片和透水材料，植株放入盆中，倒入半濕潤的新基質。

園藝達人花哥許希聖分享疫情期間的園藝與療癒。從去3月開始美國疫情嚴重，園藝班實體教室暫停，7月開始轉爲綫上交流，園藝愛好者們興趣不減，期間還舉辦多次園藝集市，提供上千盆各種蔬菜水果苗，每盆只有兩三元，大受歡迎。

許希聖在五年前花60元買回一株荔枝苗，去年只吃到20多顆荔枝，後來一位園藝朋友到他家，動手將荔枝樹下的土壤鏟掉六寸左右深，露出樹根，今年果實纍纍。