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南加長堤少女搶劫案偵破 一人被捕一人投案

記者丁曙／綜合報導
兩名少女在大街上搶劫過路婦女的皮包被監控錄影。（NBCLA截圖）
兩名少女在大街上搶劫過路婦女的皮包被監控錄影。（NBCLA截圖）

長堤警察局（Long Beach PD）2日下午宣布，兩名少女因涉嫌在上週四搶劫一名過路婦女被捕，目前拘押在少年監獄

視頻來源：NBCLA電視

警局在一份新聞稿中指出，6月30日警察在長堤市找到並且逮捕了一名 16 歲女孩，她因涉嫌一項搶劫罪被逮捕，目前拘押在少年監獄。7月1日，參與搶劫的第二名少年，一名居住在長堤的 15 歲女孩來到警局投案自首。她因涉嫌一項搶劫罪被捕，並帶到少年監獄看管。

該起暴力搶劫事件發生在6 月 24 日下午1點之前，地點在 E. Peace Street 300 街區。警察到達現場後，被搶的受害婦女說，當時她正走在街上，兩個少女襲擊她並且搶走了她的錢包。受害人在抗爭中腿部骨折，臉部和手部有瘀傷，後被送往醫院治療。

兩名疑似劫匪立即步行逃離該地區，但是作案全程被街頭監控視頻拍錄下來，警探們當時表示，透過視頻證據和公眾幫助，他們能夠確定涉嫌搶劫的兩名嫌疑人。

任何了解該搶劫事件相關信息的人們，都可以撥打 562-570-7464 與警探 Elaine Gomez 聯繫。匿名者可撥打1-800-222-8477向「洛杉磯制止犯罪熱線」舉報，或訪問 www.lacrimestoppers.org。

警察 長堤 監獄

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