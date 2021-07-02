南加爾灣市30日晚華人住家遭搶劫

該戶華人住宅遭遇搶刼。（記者啟鉻／攝影）

本報日前報導，橙縣爾灣 市一戶居民30日晚遭遇兩名非裔 歹徒入室搶劫案。記者2日親赴現場暸解，周邊鄰居表示，受害者是華人 家庭。而且同一街區另一戶華人住宅也曾於3月間遭入室盜竊，目前警方仍在追緝嫌犯。

據暸解，案發社區系新社區，有居民表示，很多住戶都是近幾年才遷入，而且社區華人居民比較多。一名華人年長者表示，案發住宅就在對街不遠處，30日案發後來了四至五輛警車，有警察上門詢問是否見過任何可疑人？

據一名印度裔居民表示，案發住宅內居住都是華裔成人，有的可能是房客。屋主購買的是樣品房。另一戶遭盜竊華人住宅是投資物業。

據爾灣市警局發布資訊，入室搶劫案發生在30日（周三）晚7時許，警方於當晚7時49分趕到案發現場，位於市區Radial & Benchmark。案發時，兩名非裔歹徒打碎住宅後面推拉玻璃門進入，當時女性屋主正在洗浴，兩名劫匪發現女屋主後，脅迫她穿上衣服後挨個房間交出財物，得手後再把她關進衛生間阻止報警。

案發期間，一位男性室友返回，當時嫌犯還在屋內，男子跑出請鄰居報警。警方趕到時，兩名劫匪已經逃跑。所幸女受害者沒有受到傷害。同時警方獲悉，女受害者並未看到兩名劫匪亮出武器（詳見後續報導）。