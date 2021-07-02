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LAPD公布企圖謀殺嫌犯打鬥錄影求破案信息

記者丁曙／綜合報導
LAPD通緝的企圖謀殺嫌疑犯。（LAPD提供）
LAPD通緝的企圖謀殺嫌疑犯。（LAPD提供）

洛杉磯警察局（LAPD）2日發出協查通報，警方尋求公眾提供線索，幫助緝捕一名暴力襲擊他人的企圖謀殺嫌犯（Attempt Murder Suspect ）。該嫌疑人被描述年約 30 歲的拉丁裔男性，留著長長的棕色頭髮，身高 5呎11呎，重約 150 磅。

影音來源：LAPD

2021 年 6 月 20 日星期日晚上 7 點左右，在洛杉磯市Parthenia 街 14700 街區發生了一起謀殺未遂事件。當時受害者正站在一間音像店內，嫌疑人向他發起挑釁，在打鬥中受害者的腳踝骨折，使他無法站立。嫌疑人走開後又拿著一把刀子回來，受害者躺在地上時被他刺傷。

後來，洛杉磯消防局醫護人員將傷者送往當地醫院，情況危急。

任何知情者都可以撥打818-838-9830 聯繫 Mission 區警探Gehart。在非工作時間或週末，請撥打 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。任何希望保持匿名的人都可撥打 1-800-222-TIPS (800-222-8477) 聯繫洛杉磯地區滅罪熱線，或直接前往。舉報人還可以登錄www.lapdonline.org，然後單擊「Get Involved-Crime Stoppers」菜單下的“Anonymous Web Tips”提交在線提示。最後，舉報人還可以下載“P3 Tips”移動應用程序並選擇 LA區域滅罪熱線作為他們的本地計劃。

洛杉磯 警察

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