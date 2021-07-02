LAX航站樓可疑物虛驚 旅客撤離引交通堵塞

LAX航站樓今上午發現可疑物，旅客撤離引交通擁堵。（視頻截圖）

據洛杉磯國際機場 （LAX ）官員說，一件可疑物品（suspicious item）促使LAX航站樓的部分人員短暫撤離，出發層（departure level）暫時關閉，在2日上午造成交通擁堵，但最後是虛驚一場，

早上 7 點左右，機場警察 接到了 2 號航站樓售票處傳來的警報，警犬K-9 警隊和洛杉磯市警察局拆彈小組立即做出了回應。除 2 號航站樓被清空外，1 號航站樓的一部分人員已被疏散。航站樓的旅客出發層暫時關閉，旅客被告知使用到達層（arrivals level）。

現場清理持續了大約一小時後，巡官Karla Rodriguez說，這個可疑的袋子被檢查後認為是安全的，但沒有提供可疑物品的詳細信息。

由於當前是7 月 4 日繁忙的國慶旅行假期，旅客被疏散引起了交通阻塞。洛杉磯國際機場官員在推特上寫道，「我們為延誤道歉。由於出發層禁止通行，請繼續留出更多時間前往機場。」並且表示，「機場警察和運營人員正在努力讓每個人在中央航站樓區域重新行動。我們正在部署額外的資源來幫助人們行動起來。當局正在現場清理可疑物品。 」

機場官員說，早上 8 點以後，機場警察正在重新開放該地區，機場工作人員正在努力讓中央航站樓區在繁忙的 7 月 4 日週末之前以正常速度移動。

目前尚不清楚，對可疑物品的處理是否對從 2 號航站樓起飛的航班時刻表產生影響。