南加州民宅遭搶 兩非裔男嫌押女主人搜刮財物

爾灣市Radial街與Benchmark街附近發生入室搶案，兩名身高6呎的非洲裔男子，打破一戶住宅的後方玻璃門強行進入，押著一名女性被害人，到每個房間逐一搜刮財物和珠寶後逃逸。(Google地圖)

南加州 橙縣爾灣(Irvine)市6月30日晚上發生入室搶劫案，兩名身高6呎的非洲裔男子，打破一戶住宅的後方玻璃門強行進入，押著一名女性被害人，到每個房間逐一搜刮財物和珠寶後逃逸，警方希望民眾提供線索。

市警局指出，案發時間為30日(周三)晚間7時許，地點在Radial街與Benchmark街附近。兩名非裔嫌犯打破玻璃門後，發現單獨在家的女屋主剛洗完澡，命令被害人穿上衣物，強迫她到每一個房間交出財物和珠寶，再把她關進衛生間內防止她逃出去報警。

大約晚間7時40分許，一位男性室友返家，此時嫌犯仍在屋內，該男子立刻跑出去請鄰居打911電話報警，警方在7時49分接到電話，趕到現場後嫌犯已逃離。所幸案發過程中無人受傷，被害人未看見嫌犯持武器。

嫌犯之一是非洲裔，身高6呎，戴黑色毛帽、黑色口罩 、黑色夾克、黑色褲子和暗色鞋子，約25至30歲。

嫌犯之二是非洲裔，身高6呎，戴藍色毛帽、黑色口罩、黑色夾克、黑色褲子和黑色鞋子。

提供線索請聯絡：Detective Gavin Hudson，949-724-7168或電郵l: [email protected]。