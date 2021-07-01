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南加最美的大學校園UCLA 處處洋溢著藝術氛圍

記者丁曙／洛杉磯報導
UCLA校園景色優美。（記者丁曙／攝影）
UCLA校園景色優美。（記者丁曙／攝影）

位於西洛杉磯的洛杉磯加州大學UCLA）校區成立於1919年，校園面積419英畝臨近太平洋海岸。該校不僅是美國最受歡迎的公立大學之一，每年申請人數最多，而且校園景色美麗，建築宏偉壯觀，圖書館、博物館、音樂廳、運動場，室內書聲朗朗，戶外歌聲陣陣，處處洋溢著藝術氛圍，成為南加州最知名的文化觀光景點。

視頻來源：洛杉磯加大和記者丁曙╱丁曙後製

UCLA主要建築包括羅伊斯大廳（Royce Hall）、鮑威爾圖書館（Powell Library）、奧斯丁音樂中心（Ostin Music Center）、迪克森大院（Dickson Court）、福勒博物館（Fowler Museum）、布魯因廣場（Bruin Plaza）等，從歐洲傳統到時代創新，百年來沉淀了深厚的文化內涵。

羅伊斯大廳是校園內最具標誌性的建築，高聳的塔樓和拱門令人印象深刻，每年都有成千上萬的遊客來這裡欣賞音樂會、舞蹈和戲劇。宏偉的音樂廳接待了古典和當代藝術家，包括紐約愛樂樂團、大提琴家馬友友、皇家莎士比亞劇團和酷玩樂隊等；從大科學家愛因斯坦（Albert Einstein）到前總統柯林頓（Bill Clinton），諸多舉世聞名的嘉賓都曾在這裡登台演講。羅伊斯大廳也是許多人文學科的教學場所。

鮑威爾圖書館是最早的校園建築之一，主閱覽室帶有裝飾性的中央圓頂和高大的窗戶，閱覽室靜謐，學習氛圍濃厚，圖書資源豐富，成為寫作論文和準備考試的好地方。這裡每年還舉辦諸如圓形大廳中的Edible書籍節和莎莎舞等文化活動，更貼近讀者和學生。

福勒文化歷史博物館是美國排名前五的大學博物館之一，可以探索過去和現在的全球藝術和文化。該博物館舉辦的一些展覽，包括古代墨西哥的陶瓷、秘魯和日本的紡織品、尼日利亞的面具、南非的照片，以及中國的藝術品等，全年都有新的展覽開張，包括永久收藏的作品，參觀者免費入場。

迪克森大院是一個綠樹成蔭的廣場，三個側面都是學術建築，包括英語、阿拉伯語和俄語教學樓，第四個側面則是行政大樓墨菲廳（Murphy Hall），提供有關招生、財務援助和獎學金的信息和資源等。

奧斯丁音樂中心提供尖端的錄音室和數碼音樂工具，包括製作中心，表演空間、排練室和音樂庫等。Bruin行軍樂隊擁有悠久的歷史，參加音樂會、專輯和電視演出。在音樂中心南面有一個引人入勝的噴泉，遊客們往往未見噴泉、先聞水聲。

值得一看的是校園內青銅雕像大熊Bruin，牠是UCLA的吉祥物，周圍場地也稱為「布魯因廣場」（Bruin Plaza）。這裡成為學生活動中心，許多團體在這裡集會、宣傳和籌款。對於UCLA學生來說，Bruin不僅是一頭加州熊，而且象徵著UCLA的精神——自豪、進取、創新。

UCLA學生活動中心。（記者丁曙／攝影）
UCLA學生活動中心。（記者丁曙／攝影）
UCLA綠樹成蔭綠草如茵。（記者丁曙／攝影）
UCLA綠樹成蔭綠草如茵。（記者丁曙／攝影）
UCLA最具代表性的羅伊斯大廳。（記者丁曙／攝影）
UCLA最具代表性的羅伊斯大廳。（記者丁曙／攝影）

博物館 UCLA 加州大學

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