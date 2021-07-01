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Taboola上市 華裔女副總裁頭像上紐約時代廣場

記者謝雨珊／洛杉磯報導
俞寧寧的頭像在紐約時代廣場那斯達克的大屏幕上一展英姿。（俞寧寧提供）
俞寧寧的頭像在紐約時代廣場那斯達克的大屏幕上一展英姿。（俞寧寧提供）

出生於台灣、在學生時代赴美取得洛杉磯加大（UCLA）電腦科學碩士學位的成功創業女強人俞寧寧，為現任Taboola洛杉磯分公司研發副總裁。為加速擴展，Taboola公司6月30日於紐約證券交易所，以交易代號「TBLA」公開上市。俞寧寧的頭像在該公司宣布上市時，並在紐約時代廣場那斯達克的大屏幕上一展英姿。

俞寧寧受訪時表示，Taboola公司去年底內部開會，決定公開上市，加快公司成長及擴展。去年底並在台灣台北設立分公司成立最新研發中心，成為Taboola公司策略上的重要據點，與洛杉磯分公司及以色列總公司並駕齊驅。

而根據外媒報導，Taboola公司今年第一季的表現相當不錯，公司營收3.03億美元，淨利潤為1860萬美元。Taboola公司估計上市交易後可產生5.26億美元。俞寧寧說，公司計畫將其中的1億元用於發展人工智慧（AI) 項目。

事實上，俞寧寧是中華民國科技部洛杉磯地區「博士創新之星計畫」LEAP計畫 (Learn, Explore, Aspire, Pioneer) 的執行者，透過LEAP計畫牽線，洛杉磯分公司雇用了多位來自台灣的「博士之星」。

她說，這些人才擁有優秀表現，也有實戰經驗，去年因疫情關係，人才無法赴美，因此Taboola公司下重本，直接在台灣開設新公司，給予台灣素質優良人才更多機會。台灣分公司致力聘用最優秀的人工智慧數據科學專家，處理全世界的數據相關問題。據悉，台灣分公司已經有人進駐。

Taboola公司的主要業務，是用最先進的科技大數據、人工智慧、深度學習等工具對新聞與資訊作分析處理，透過大數據用機器分析出來，為全球數以千計的線上公司，提供個性化服務和推薦工具。該公司客戶遍佈全世界，包括USA Today、LA Times、NBC、CNBC等。超過1萬3000個廣告商透過的Taboola系統，聯繫超過5億名活躍用戶，目前在全世界有18個分公司。

展望未來的科技變化趨勢，俞寧寧表示，新冠疫情已經改變了人類的生活方式，未來科技也將隨之變化。舉例說明，人們如何接受教育的方式漸漸在改變，昂貴的高等教育似乎不再是唯一選擇。而大家的工作規模及方式也在改變當中，如何在線上與他人合作及溝通變得極為重要。

另外，人們在住房上的要求也有些變化，部分人士已離開方便的都市，選擇到郊區開啟更有生活品質的生活，未來都市規劃及供需鏈都將產生變化。這些變化將促使人工智慧加速各方面智能化，絕對是必然。

俞寧寧就學時期受到教授啟發，認為未必要教書或進入研究機構，並看到許多美國教授及學生，只要有好的創意或機會就去創業。因此她用她對創業的熱情、堅持不懈的精神，一步步創建了共七家新創公司。最後一家在商業網站上推廣程序化廣告服務平台的新創公司Perfect Market，成功在2014年被Taboola併購，俞寧寧因此改任為Taboola研發副總裁，並帶領Taboola在洛杉磯的分部至今。

Taboola公司6月30日於紐約證券交易所，以交易代號「TBLA」公開上市。（...
Taboola公司6月30日於紐約證券交易所，以交易代號「TBLA」公開上市。（俞寧寧提供）

台灣 洛杉磯加大 人工智慧

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