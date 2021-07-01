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由於居民一再反對 橙縣退伍軍人墓地不會蓋在爾灣

爾灣訊
橙縣爾灣建立退伍軍人公墓引發民眾抗議。（檔案圖）
橙縣爾灣建立退伍軍人公墓引發民眾抗議。（檔案圖）

橙縣縣政委員魏格纳（Don Wagner）1日表示，由於在橙縣爾灣大公園建立退伍軍人墓地計劃失敗，橙縣政府正就在安那罕山（Anaheim Hills ）建立退伍軍人墓地與相關方達成共識。

魏格纳、橙縣縣政委員會主席Andrew Do，和當地退伍軍人相關主管，1日召開新聞發布會，橙縣已批准將安那罕山Gypsum峽谷280英畝地作為退伍軍人墓地。魏格纳表示，坦率地說，他並不感到驚訝，因為雙方一直圍繞在Gypsum峽谷建立公墓進行討論。

該選址支持者之一、橙縣退伍軍人聯盟主席，曾參加過越南戰爭的海軍陸戰隊老兵貝拉迪諾 (Nick Beradino)說，爾灣讓他們經歷了十年的地獄，並打算讓他們再經歷十年的地獄，退伍軍人公墓選址一次次被拒絕反對，有一些政客甚至想讓他們經歷十年訴訟。不過現在退伍軍人墓地已繼續前進，但依然有政客表現出不支持退伍軍人社區。

聯邦眾議員Lou Correa也支持該選址，他表示，他希望橙縣退伍軍人公墓能早日選址成功建成，停止爭議 ，不要把時間浪費在糾結建在哪裡的問題。 應該適可而止，停止與退伍軍人玩遊戲。

根據加州退伍軍人事務廳(Cal Vet)6月完成的一份報告，橙縣退伍軍人公墓原來考慮的爾灣兩個地點，其中之一是包括El Toro海軍陸戰隊航空塔台，及三座停機棚的ARDA公墓用地，佔地約125英畝，預估需要1億1000萬元興建經費。另外一個地點是由開發商Five Point提出，用一塊高爾夫球場用地交換原定的ARDA退伍軍人公墓，佔地約100英畝，預估興建經費是7430萬元。然而對在哪一個地點蓋，爾灣市府官員一直意見紛歧，以致建退伍軍人公墓一事一直毫無進展。

魏格纳表示，爾灣市議會不願意花那麼多錢，而安那罕山願意接受建立公墓。 2019 年12月，橙縣政府同意將爾灣公司捐贈的2500英畝土地改建為公墓，其中一半保留給退伍軍人，這裡緊鄰Gypsum峽谷路國道91和271收費公路。 2019 年 3 月，縣政府投票決定在計劃中的安那罕山公墓中不僅為退伍軍人、還為其配偶和其他在朝鮮戰爭和越南戰爭，在美國盟軍軍隊或政府中服役的人保留了空間。

橙縣政府執行長（CEO）Frank Kim表示，關於這裡，有十年時間來製定商業計劃，縣政府必須批准它可永久轉移的條件，期待早日提出商業計劃。

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