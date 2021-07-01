洛縣亞裔女遭仇恨攻擊 警方公布加害者長相視頻

庫爾富市警局7月1日公佈這名加害亞裔婦女的嫌犯長相。（庫爾富市警局）

本報日前報導南加洛杉磯 縣庫爾富市（Culver City）6月14日發生惡意襲擊亞裔 婦女事件，庫爾富市警局7月1日二度公佈這名加害亞裔婦女的嫌犯長相，讓民眾更清晰的看清楚其長相。該案已被警方作為仇恨案件處理，希望任何有線索的民眾，撥打庫爾富市警局電話310-253-6300，或發郵件至[email protected]。

影音來源：庫爾富市警局

新公佈的監控畫面，可清楚看出仇恨亞裔婦女嫌犯的長相。警方表示，這名加害人為身材高大的35歲左右白人，身高約五呎九吋，淺灰頭髮，臉上有落腮鬍，可能禿頂。監控畫面捕捉到這名加害人進入商店的畫面，畫面中他身穿橄欖綠T恤、白色T恤在底層，配上深色短褲及深色鞋子。

這起事件發生於6月14日凌晨1時，受害亞裔婦女告訴警方，當時她正在去上班的路上，一名男子上前問她要一隻煙。她告訴對方自己沒有，當時她感覺很不自在想走開，這時那名男子上前罵她「Asian motherf-」，再無緣故將她推到在地，肇事後離開現場。事件發生在Washington Blvd，靠近Redwood Ave的人行道上。

日前庫爾富警局釋出的監控中，可看到這名亞裔女性受害者被推倒後，一時沒了反應，襲擊者看了幾秒鐘後離開。受害人右耳擦傷，被送往醫院治療。