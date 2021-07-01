南加白人婦女因誣告黑人少年偷手機 被指控仇恨犯罪

南加白人婦女Miya Ponsetto誣告黑人少年偷手機，現被指控仇恨犯罪。（范杜拉縣警方提供照片）

南加范杜拉縣（Ventura County）一名年輕的白人婦女，去年年底涉嫌誣告一名黑人 少年在紐約市 一家酒店拿走她的手機 ，該名婦女在黑人少年試圖離開時抓住他，現在被指控刑事仇恨犯罪。

嫌犯Miya Ponsetto，週三通過視頻會議在曼哈頓的法庭上被傳訊，並對包括作為仇恨犯罪的非法監禁、嚴重騷擾和危害兒童在內的指控表示不認罪。

去年12月26日，Ponsetto在紐約市Arlo Hotel與一名14歲的黑人少年Keyon Harrold Jr.發生衝突，Ponsetto誣告少年偷走她的手機。當時少年的父親非裔爵士樂手Keyon Harrold用手機記錄了全程。

視頻顯示，Ponsetto情緒激動地在大廳與多人爭執，然後追至前門向黑人少年攻擊並大叫「我不會讓他搶走我的手機」。紐約市警方後來發布的監控錄影顯示，當黑人少年試圖離開時，Ponsetto瘋狂抓住他，兩人都跌倒在地。不久之後，Ponsetto的手機在她乘坐的Uber汽車中發現。

Ponsetto於今年1月因相關指控被捕，這位22歲的年輕人曾表示道歉，但並不認罪，她的下一次出庭日期定於10月20日。律師Paul D’Emilia稱這起事件並非因為種族動機，他在一份聲明中說：「對Ponsetto的指控明顯超出法規的意圖，總而言之是荒謬的，是法律制度的變態。」

黑人少年的家人已對Ponsetto 、酒店和酒店經理提起民事訴訟，指控他們違反紐約州的人權法，攻擊和造成情緒苦難等罪名。