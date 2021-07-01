洛市警局拆彈組引爆非法煙花意外爆炸17 人受傷

洛市警局拆彈小組專用車，引爆容器像一個鍋爐。（電視截圖）

30日晚在南洛杉磯 東 27 街 700 號街區，洛杉磯市警察 局（LAPD）拆彈小組（Bomb Squad）試圖安全引爆從一戶人家中繳獲的簡易爆炸裝置，以及大約 5000 磅非法煙花。但是，意外發生了重大爆炸事故，造成17 人受傷，包括十名警察。

據洛市警局發布的消息，拆彈小組人員在第 27 街和聖佩卓（San Pedro）地區繳獲超過 5000 磅的非法煙花。作為預防措施，一些煙花被存放在拆彈小組拖車上，車上有一個大鐵罐，外表好像是一個鍋爐，專用來存放爆炸物，但未知什麼原因引起爆炸。

社交媒體視頻顯示，爆炸損壞了居民區的一輛汽車 ，並在街道上留下碎片。 一輛用來收集炸藥的卡車受到嚴重損壞。洛市警察局在當晚11時舉行新聞發布會，局長摩爾（Michel Moore）說，警察發現了數千磅非法煙花，以及不穩定的簡易爆炸裝置。警局拆彈小組將爆炸裝置轉移到一輛半自動卡車的鐵罐中，專門用來容納此類爆炸物的。警方在晚上 7 點 37 分引爆這些裝置，並且認為該專用車輛能夠控制得住爆炸，但是，未料「該專用車輛發生了災難性故障。」

但局長認為，警察遵循並執行了相關操作規則，但是發生了不該發生的事情，目前不知道什麼原因，需要幾天時間調查。

事故發生後，警方暫時疏散了該地區人員。目前，警方確定的傷者年齡從 42 歲到 85 歲不等，其中有九名LAPD警察和一名聯邦酒精、煙草、槍械和炸彈局特勤受到了輕傷，並且都接受治療；另有六名平民也被送往醫院，其中三人重傷三人輕傷，還有一名平民被評估受傷但不必送醫。