南加三所中文學校將做為「臺灣華語文學習中心」

在僑委會公布的第二波名單中，南加兩所中文學校上榜。（僑務電子報下載）

根據中華民國僑務委員會的僑務電子報，僑委會於6月30日發布第二批包含美國 、英國 及法國等共15所僑校成立「臺灣華語文學習中心」的名單，加計首波已公布的五所僑校，總計今年僑委會將輔助成立20所「臺灣華語文中心」，其中美國地區17所，英國、法國、德國 各一所。

南加州方面，除了第一波公布的爾灣中文學校，第二波在名單裡的學校有聖瑪利諾中文學校，聖峪華協中文學校。

僑委會童振源委員長表示，為擴大推廣歐美地區正體字華語文教學，以及考量今年僑校申請「臺灣華語文學習中心」反應熱烈，僑委會已爭取到更多預算，除已於6月10日發布美國維華中文學校、紐約華僑學校、矽谷中文學校、爾灣中文學校、德國漢堡中華會館附屬中華子弟學校等五所僑校成立「臺灣華語文學習中心」外，再核准美國華府臺灣學校、巴城中文學校、北維州實驗中文學校、梅山中文學校、普林斯頓中文學校、聖瑪利諾中文學校、聖峪華協中文學校、小狀元教育學苑、克里夫蘭中文書院、哥城中文學校、休士頓中華文化學院、亞特蘭大中文學校、天柏中文學校、英國華夏中文學校、法國亭林中文學校等15所僑校成立「臺灣華語文學習中心」，將提供多元輔助措施，以協導其發展成為當地18歲以上主流人士學習華語文及推廣具臺灣華語文教學之重要據點之一。

未來僑委會仍將鼓勵歐美地區僑校踴躍申請設置「臺灣華語文學習中心」，結合更多歐美僑校，教授及推廣具臺灣特色之華語文教學，分享自由民主之臺灣經驗。海外僑校有任何詢問，歡迎透過駐外僑務同仁聯繫。