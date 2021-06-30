國慶假期330 萬名南加居民將出遊 最喜歡去這五處

國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）

隨著7月4日國慶日週末快到了，南地居民外出度假的人數將於6月30日和7月1日這兩天增加，意味著高速公路和機場航站都會變得更繁忙。南加州汽車 俱樂部（The Automobile Club of Southern California）估計有 330 萬名南加居民將從周四起，持續到下週一進行假日旅行。

南加州遊客最喜歡的五個目的地，預計是拉斯維加斯、聖地牙哥、錫安/布萊斯峽谷

國家公園、大峽谷國家公園，和優勝美地國家公園。

估計旅遊人數比去年受疫情流行影響的國慶日週末增加約 46%，但比2019年同樣的假期低 5.6%。在旅行的人士中，預計有 280 萬人，即約 86%開車旅行，13% 坐飛機，其餘依靠其他交通方式。

汽車俱樂部負責旅行的副總裁安德烈 (Filomena Andre) 說，汽車和航空旅行在今年7月4日的假期顯示出強勁實力，因為許多州已經減少或消除與新冠病毒有關的防疫限制。「自AAA 於2001年開始跟踪數據以來，我們預計這個假期汽車旅行將是有記錄以來最高的，航空旅行將成為有數據以來的第三高」。

安德烈指出，儘管汽油價格飆升至六年來少見，尤其是南加州一加侖汽油平均價格已經高達四美元，仍會有大量人士開車前往目的地。選擇飛行的人則可能會發現自己排在長長的安檢隊伍中。

洛杉磯國際機場 官員6月29日周二說，機場的人流正在慢慢恢復到疫情流行前的狀態。5 月份客流量突破 400萬，為 2020 年2月以來的最高值，比去年5月增加逾 600%。

目前估計旅客的總體流量約佔2019 年同期的 63%。但機場官員警告旅客提前計劃，早點到達，因為估計機場平均每天有 7萬6000人通過安檢站。而在一年最繁忙的前十天中有九天發生在6月。6月27日週日有8萬7410人通過機場安檢，預計未來幾天會有更高的數字。

機場官員敦促人們關注@FlyLAXStats Twitter 帳戶，或通過訪問 FlyLAX.com，了解停車位的情形。

至於在加州範圍內，汽車俱樂部預測將有 536 萬人於國慶日假期出行，其中460 萬人乘車出行，66萬9314 人搭飛機出行。