我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍.楊安澤雖退猶榮

國慶假期330 萬名南加居民將出遊 最喜歡去這五處

本報記者╱洛杉磯報導
國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）
國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）

隨著7月4日國慶日週末快到了，南地居民外出度假的人數將於6月30日和7月1日這兩天增加，意味著高速公路和機場航站都會變得更繁忙。南加州汽車俱樂部（The Automobile Club of Southern California）估計有 330 萬名南加居民將從周四起，持續到下週一進行假日旅行。

南加州遊客最喜歡的五個目的地，預計是拉斯維加斯、聖地牙哥、錫安/布萊斯峽谷

國家公園、大峽谷國家公園，和優勝美地國家公園。

估計旅遊人數比去年受疫情流行影響的國慶日週末增加約 46%，但比2019年同樣的假期低 5.6%。在旅行的人士中，預計有 280 萬人，即約 86%開車旅行，13% 坐飛機，其餘依靠其他交通方式。

汽車俱樂部負責旅行的副總裁安德烈 (Filomena Andre) 說，汽車和航空旅行在今年7月4日的假期顯示出強勁實力，因為許多州已經減少或消除與新冠病毒有關的防疫限制。「自AAA 於2001年開始跟踪數據以來，我們預計這個假期汽車旅行將是有記錄以來最高的，航空旅行將成為有數據以來的第三高」。

安德烈指出，儘管汽油價格飆升至六年來少見，尤其是南加州一加侖汽油平均價格已經高達四美元，仍會有大量人士開車前往目的地。選擇飛行的人則可能會發現自己排在長長的安檢隊伍中。

洛杉磯國際機場官員6月29日周二說，機場的人流正在慢慢恢復到疫情流行前的狀態。5 月份客流量突破 400萬，為 2020 年2月以來的最高值，比去年5月增加逾 600%。

目前估計旅客的總體流量約佔2019 年同期的 63%。但機場官員警告旅客提前計劃，早點到達，因為估計機場平均每天有 7萬6000人通過安檢站。而在一年最繁忙的前十天中有九天發生在6月。6月27日週日有8萬7410人通過機場安檢，預計未來幾天會有更高的數字。

機場官員敦促人們關注@FlyLAXStats Twitter 帳戶，或通過訪問 FlyLAX.com，了解停車位的情形。

至於在加州範圍內，汽車俱樂部預測將有 536 萬人於國慶日假期出行，其中460 萬人乘車出行，66萬9314 人搭飛機出行。

洛杉磯國際機場 汽車 加州

上一則

泛舟湖上不慎溺斃 洛杉磯男因尋落水物丟性命

下一則

聖瑪利諾延長土地稅六年的E提案通過

延伸閱讀

國慶日因逢周日 洛杉磯多處週一補休 外出辦事宜先注意

國慶日因逢周日 洛杉磯多處週一補休 外出辦事宜先注意
邁阿密樓塌／全郡40年以上老房 將進行安全檢測

邁阿密樓塌／全郡40年以上老房 將進行安全檢測
海鷗假期 遊黃石公園將入住黃石公園

海鷗假期 遊黃石公園將入住黃石公園

國慶日臨近…聖荷西警方查獲逾500磅煙火

國慶日臨近…聖荷西警方查獲逾500磅煙火
男地勤改列輸入案 港連續24天零無源

男地勤改列輸入案 港連續24天零無源
異常高溫天乾物燥 波特蘭禁止民眾國慶日放煙火

異常高溫天乾物燥 波特蘭禁止民眾國慶日放煙火

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

2021-06-23 18:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走
郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
新研究：莫德納可抗Delta變種病毒

新研究：莫德納可抗Delta變種病毒