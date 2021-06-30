加州州長狀告他欽點的州務卿 因罷免選票未列政黨傾向

加州州長紐森就罷免選票缺失狀告州務卿。（州長辦公室）

加州 州長紐森 (Gavin Newsom) 29日對自己精心挑選的州務卿韋伯（Shirley Weber）提起訴訟，要求法官命令她在今年9月的罷免選票（罷免紐森）上，加入他的政黨傾向（Party preference）。

該訴訟聲稱，16 個月前的一個錯誤使他的民主黨 偏好不會出現在選票上。然而，現在挑戰紐森的候選人提交競選聲明時，可以在選票上列出他們的政黨偏好。

訴訟稱，「由於他的選舉律師無心之過，紐森及時提交了針對罷免選舉的書面答覆，但是沒有包括他的政黨偏好在內。」後來發現錯誤時，他向州務卿提交了政黨偏好的選舉通知，但是她拒絕接受，所以「必須採取這項法律行動」。

紐森的律師說，由於州務卿尚未對罷免選舉進行認證，而且副州長庫納拉基斯 (Eleni Kounalakis) 尚未安排選舉，州務卿可以接受罷免選票的變更。

主流媒體就該項訴訟聯繫州務卿辦公室，並且收到了電郵回覆：「州務卿辦公室有責任接受按時提交的文件。但接受超過截止日期的文件則需要司法解決。」

據悉，截至去年10月在加州登記的選民中，46.10%登記為民主黨，24.20%為共和黨，24%則未選擇登記政黨。但研究顯示，未登記黨派的選民傾向於是民主黨。