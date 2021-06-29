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洛杉磯州大獲30萬元贈款 加强社區學院STEM轉學生計劃

【洛杉磯訊】
洛杉磯州大29日獲得大學未來基金會30萬元贈款，幫助技術、工程和數學 (STEM) 等領域的社區學院轉學生順利適應四年制大學學習。（洛杉磯州大）
洛杉磯州大29日獲得大學未來基金會30萬元贈款，幫助技術、工程和數學 (STEM) 等領域的社區學院轉學生順利適應四年制大學學習。（洛杉磯州大）

洛杉磯加州州立大學（Cal State Los Angeles）29日宣佈獲得大學未來基金會（the College Futures Foundation）的30萬元贈款，幫助技術、工程和數學 (STEM) 等領域的社區學院轉學生順利適應四年制大學學習。

為期兩年的贈款將重點用在幫助兩年制社區學院和四年制大學的合作，讓社區學院學生在完成兩年學習後，能夠順利完成轉到四年制大學的學習，贈款重點幫助工程、電腦以及技術專業的轉學生。

加州兩年制社區學院學生轉學進入四年制大學，在繼續兩年的學習畢業獲得大學本科學位的教育方式行之有年。但近年不少轉學生反映，他們的轉學申請手續並不簡單，在轉學過程中因爲四年制大學不完全承認兩年制社區學院學分，因此一些學生在轉學後需要增加修課，以達到四年制大學要求的畢業學分，再加上兩種學校的「學術衝擊」，部分學生感到轉學相當困惑。

大學未來基金會認爲，有必要幫助更多的社區學院的學生轉入四年制大學學習，尤其是技術和科學專業的學生，社區學院的學生很大程度代表了少數族裔人群，技術和科學學科人才對少數族裔社區具有非常實用的意義。

洛杉磯州大將利用獲得的捐贈，進一步加强接受社區學院轉學生計劃，提高學生轉學畢業率，幫助轉學生為高要求的職業生涯做好準備。

加州 洛杉磯 教育

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