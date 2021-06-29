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華美博物館與華埠圖書館30日合作推出免費線上故事

洛杉磯訊
華美博物館與華埠圖書館合作推出《兒童故事時間》，為孩童們增添知識及歡樂；最新一期《兒童故事時間》將於6月30日（星期三）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）舉行。（主辦單位提供）
華美博物館與華埠圖書館合作推出《兒童故事時間》，為孩童們增添知識及歡樂；最新一期《兒童故事時間》將於6月30日（星期三）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）舉行。（主辦單位提供）

夏日炎炎，華美博物館華埠圖書館合作推出《兒童故事時間》，為孩童們增添知識及歡樂；最新一期《兒童故事時間》將於6月30日（星期三）下午4時至4時30分（美國太平洋時間）舉行。

華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠( Rita Law) 將為大家選讀亞裔Arree Chung撰寫的故事 《混合：彩色故事》(Mixed: A Colorful Story) 。這個充滿活力、發人深省的故事講述了紅色、黃色與藍色，它們都認為自己是最好的顏色；故事結局提供了一個互相包容及團結的美好訊息。

此故事適合4至8歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與。活動以英語進行。

作者Arree Chung 曾擔任電子遊戲設計師暨藝術總監。他是屢獲殊榮的作家、插畫家、國際演說家，以及說故事學院創辦人。他最初製作了大量電子表格來從事諮詢服務。當Arree Chung離開諮詢服務後，在皮克斯 (Pixar) 獲得了一個機會，使他學到了成功的秘訣：熱愛自己的工作。為了追求個人的激情，Arree 就讀於藝術中心設計學院時學會了繪畫、上色、以不同方式思考。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，重點由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔撰寫之故事。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org

華埠 博物館 圖書館

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