教育轉行彩妝 「大媽」變身美女 成紐約知名彩妝師

林秋雯是紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。（林秋雯臉書）

來自台灣 的47歲林秋雯（Wendy Lin) 原本從事教育行業多年，在該領域擁有豐富經驗，因工作緣故接觸到美容彩妝，利用工作閒暇時間學習彩妝美容及美髮，從此愛上了這個行業，在37歲那年辭去教職，重頭開始努力追夢。現在，林秋雯已經成為紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。

林秋雯華麗變身的故事，在南加州台美人社區被許多人津津樂道。

她提到當時轉行時不被看好，也曾受到冷嘲暗諷，許多人認為在「大媽」年紀，重頭開始學美容彩妝不太實際。林秋雯表示，尤其學習彩妝美容必須要有「專業」形象，以她當時的「大媽」狀態，確實容易遭人嘲笑。然而，她在學習美容彩妝時，早已設下目標，希望學成後開設一間美容工作室，一步一腳印朝著「國際知名彩妝師」目標前行。針對設下的目標「付諸行動」，透過不懈的努力終於轉行成功。

談及取得美容執照後的創業過程，林秋雯坦言這是轉行後最難的過程。當時她租借一間公寓作為美容工作室，公寓內難有路過的客人光顧，只能自己去發掘客人，為此做了多種嘗試都未有果。某天她突發奇想，想到要利用微信 「附近的人」搜索功能，並每天照三餐加入新好友。同時積極經營朋友圈，每日發文塑造專業的個人品牌形象等，增加眾人的印象。逐漸地有越來越多人造訪，並藉著口碑將工作室品牌傳開來。

「機會是自己創造出來的」。林秋雯從不等人來發掘，自動自發向活動主辦方表明，願意贊助彩妝部分，換取在活動上宣傳個人品牌。林秋雯為了達成目標想盡各種各樣的方法，現在不僅擁有紐約州 執照美容師，ITEC國際認證美容彩妝師，也是紐約時裝周品牌首席彩妝師，並是美國知名藝人Kate Stolze、Jasimae Peruso的合作彩妝師。她的作品曾刊登於歐美各大雜誌Vogue、Harper Bazaar、Elite Magazine等。她旗下的彩妝造型團隊也被紐約官方時裝周等各大活動，指定為獨家彩妝造型團隊。

不到十年，林秋雯達成目標，連個人形象也改變了。她已不再是朋友眼中的「大媽」，而是一名擁有時尚彩妝專業、令人羨煞的「逆齡」美女。對於個人形象極大的轉變，林秋雯也感到非常不可思議，趁著疫情時期開啟「斜槓人生」，在Youtube的個人頻道上大方分享大媽「逆齡」的撇步。