我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

雖回吐盤中升幅 史指仍續收新高

教育轉行彩妝 「大媽」變身美女 成紐約知名彩妝師

記者謝雨珊／洛杉磯報導
林秋雯是紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。（林秋雯臉書）
林秋雯是紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。（林秋雯臉書）

來自台灣的47歲林秋雯（Wendy Lin) 原本從事教育行業多年，在該領域擁有豐富經驗，因工作緣故接觸到美容彩妝，利用工作閒暇時間學習彩妝美容及美髮，從此愛上了這個行業，在37歲那年辭去教職，重頭開始努力追夢。現在，林秋雯已經成為紐約時裝周國際品牌首席彩妝師。

林秋雯華麗變身的故事，在南加州台美人社區被許多人津津樂道。

她提到當時轉行時不被看好，也曾受到冷嘲暗諷，許多人認為在「大媽」年紀，重頭開始學美容彩妝不太實際。林秋雯表示，尤其學習彩妝美容必須要有「專業」形象，以她當時的「大媽」狀態，確實容易遭人嘲笑。然而，她在學習美容彩妝時，早已設下目標，希望學成後開設一間美容工作室，一步一腳印朝著「國際知名彩妝師」目標前行。針對設下的目標「付諸行動」，透過不懈的努力終於轉行成功。

談及取得美容執照後的創業過程，林秋雯坦言這是轉行後最難的過程。當時她租借一間公寓作為美容工作室，公寓內難有路過的客人光顧，只能自己去發掘客人，為此做了多種嘗試都未有果。某天她突發奇想，想到要利用微信「附近的人」搜索功能，並每天照三餐加入新好友。同時積極經營朋友圈，每日發文塑造專業的個人品牌形象等，增加眾人的印象。逐漸地有越來越多人造訪，並藉著口碑將工作室品牌傳開來。

「機會是自己創造出來的」。林秋雯從不等人來發掘，自動自發向活動主辦方表明，願意贊助彩妝部分，換取在活動上宣傳個人品牌。林秋雯為了達成目標想盡各種各樣的方法，現在不僅擁有紐約州執照美容師，ITEC國際認證美容彩妝師，也是紐約時裝周品牌首席彩妝師，並是美國知名藝人Kate Stolze、Jasimae Peruso的合作彩妝師。她的作品曾刊登於歐美各大雜誌Vogue、Harper Bazaar、Elite Magazine等。她旗下的彩妝造型團隊也被紐約官方時裝周等各大活動，指定為獨家彩妝造型團隊。

不到十年，林秋雯達成目標，連個人形象也改變了。她已不再是朋友眼中的「大媽」，而是一名擁有時尚彩妝專業、令人羨煞的「逆齡」美女。對於個人形象極大的轉變，林秋雯也感到非常不可思議，趁著疫情時期開啟「斜槓人生」，在Youtube的個人頻道上大方分享大媽「逆齡」的撇步。

林秋雯旗下的彩妝造型團隊也被紐約官方時裝周等各大活動，指定為獨家彩妝造型團隊。（...
林秋雯旗下的彩妝造型團隊也被紐約官方時裝周等各大活動，指定為獨家彩妝造型團隊。（林秋雯臉書）

紐約州 台灣 微信

上一則

被控南加華男承認進口山寨手提電腦電池 獲利2380萬元

延伸閱讀

紐約「英雄之環」紀念碑選址砲台公園 社區齊反對

紐約「英雄之環」紀念碑選址砲台公園 社區齊反對
紐約法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金

紐約法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金
白思豪：紐約市府員工 上班時不必戴口罩

白思豪：紐約市府員工 上班時不必戴口罩
將浮世繪「戴」上手 積家Reverso腕表重現葛飾北齋名作

將浮世繪「戴」上手 積家Reverso腕表重現葛飾北齋名作
紐約區長初選 布碌崙有望出現首位西語裔區長

紐約區長初選 布碌崙有望出現首位西語裔區長

經文處登廣告 籲疫後深化台美合作

經文處登廣告 籲疫後深化台美合作

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻