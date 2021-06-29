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被控南加華男承認進口山寨手提電腦電池 獲利2380萬元

本報記者╱洛杉磯報導
華男售假電池案在洛杉磯聯邦法院開庭。（本報檔案照）
華男售假電池案在洛杉磯聯邦法院開庭。（本報檔案照）

家住洛杉磯縣拉朋地（La Puente）的華裔男子蔡作霖（Zoulin Cai，譯音），因涉嫌在中國生產山寨手提電腦電池，進口美國，通過在線市場出售給毫無戒心的買家，獲取非法暴利2380萬元，面臨串謀進行電匯欺詐、郵件欺詐、加重身份盜竊等控罪。他已於6月29日認罪，該案訂10月4日判刑。

根據加州中區聯邦檢察官辦公室指出，這些指控全部成立，將面臨兩年至 22 年的不等刑期。

聯邦檢察官辦公室指出，29歲的蔡作霖原來是中國公民，2012年搬來洛杉磯。他在親戚開的深圳偉安娜科技公司（Shenzhen Theseus Technology）工作，該公司由他的親屬擁有和經營，生產山寨鋰離子電池做為手提電腦之用。

檢方稱，蔡作霖和未被起訴的不同同謀，通過 eBay 和亞馬遜出售和運送這些山寨鋰離子電池，給毫無戒心的個人買家購買，並將它們假冒是惠普（HP）、蘋果、戴爾（Dell）、東芝（Toshiba）等知名品牌，虛假地宣傳為全新原裝品，或代工（OEM）產品，還有假的UL認證標誌。

檢方說，由於山寨電池沒有經過檢驗，品質難以掌握。消費者如果貪便宜，安全無法受保障。有一名客人的手提電腦果真冒煙，險些起火。蔡作霖把山寨電池運至拉朋地與工業市倉庫，有人下訂單後從倉庫出貨，聯邦探員曾裝成顧客數度與他交易。

蔡作霖與同夥從2014年至2019年6月，靠山寨貨起碼獲利2380萬元。他們把錢匯入合夥廠商在中國的銀行戶頭，包括超過1800萬元給偉安娜科技公司，因此被控罪名包括洗錢。

中國 洛杉磯 檢察官

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