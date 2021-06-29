洛縣母親因殺害三名年幼孩子被捕 最小的才一個月大

東洛杉磯一名母親因殺害三名年幼孩子被捕。（KTLA5 視頻截圖）

洛杉磯 縣警局6月29日週二指出，一名母親因殺害她三個年幼的孩子而被捕，這些孩子被發現死在東洛杉磯的一個家中，其中最小的孩子僅一個月大。

28歲的母親Sandra Chico，於28日晚11時在東洛杉磯Ferris大道600號街區一所房屋內，被警方以嫌疑人的身分逮捕，目前被收押在林伍特市的中央區域看守所，保釋金200萬元，訂30日過堂。

此前，一名家庭成員報警稱，家中的兩名孩子可能沒有呼吸了。

根據洛杉磯縣警局的說法，28日下午12時45分左右，警員趕到案發現場，在一間臥室裡發現三名沒有反應的孩子。兩名男孩和一名女孩在現場被宣布死亡。三名孩子都沒有受到創傷的跡象，目前不清楚他們是如何死亡。洛縣 法醫辦公室確定三名孩子分別是四歲的Mia Camila Rodriguez，三歲的Mason Mateo Rodriguez和僅一個月大的Milan Mateas Rodriguez，並將解剖他們的遺體，了解死因。

目前當局沒有提供有關殺人動機的信息。洛縣警局警佐Chuck Calderaro週一表示，沒有跡象表明這戶家庭之前有人要求警方上門服務，或在家中涉嫌虐待。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）為案發所在地區的最高行政官，她在一份聲明中表示，在聽到孩子的死亡消息時感到震驚。她說：「這是一個可怕的情況，我們辦公室正在與洛縣警局、兒童家庭服務部合作，對這三名無辜兒童的遇害展開調查，我們將利用縣資源為家人和鄰居提供諮詢和支持。」

鄰居Rosalinda在受訪時說：「這非常令人心碎，對附近的每個人來說都是如此，我們為孩子們感到難過，他們還是嬰兒。」

任何知情者都可撥打323-890-5500，與警方聯繫。