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Delta升溫 洛杉磯縣衛生局：室內公共場所全體戴口罩

李雪
洛縣原本已放鬆口罩令，如今當局「強烈」建議民眾在室內戴口罩。（本報系檔案照）
洛縣原本已放鬆口罩令，如今當局「強烈」建議民眾在室內戴口罩。（本報系檔案照）

洛杉磯訊】由於高度具有傳播性的Delta變種病毒已迅速傳播，洛杉磯縣公共衛生局28日更改了早先的指導方針，「強烈」建議所有人在室內的公共場所戴上口罩，包括完全接種新冠疫苗的居民。

公共衛生局敦促每個人，無論是否接種疫苗，在其他人接種情況未知情況下，在雜貨店或零售店、劇院、家庭娛樂中心和工作場所等都應戴口罩。「在我們更好地了解Delta變種如何傳播，及會向誰傳播之前，每個人都應專注於最大程度的保護，盡量減少對日常活動的干擾，因為所有企業的運營都沒有其他限制，如物理距離和容量限制」。

起源於印度的Delta變種被認為是該國感染猖獗，以及英國及其他地區爆發的原因。聯邦衛生當局估計，現在美國所有新的新冠感染中有20%是由Delta變種引起，高於一周前的10%。該變種被認為比以前的所有其他變種更具傳染性，並可能使患者病情加重。衛生官員表示，完全接種疫苗的人可以免受該變種的侵害。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）28日說，雖然新冠疫苗針對Delta變種提供了非常有效的保護，可防止住院和死亡，但該菌株被證明更具傳播性，預計會更加流行。「戴口罩仍然是減少傳播的有效工具，尤其是在室內，病毒很容易通過吸入感染者釋放的氣溶膠傳播」。

洛縣原本已放鬆口罩令，如今當局「強烈」建議民眾在室內戴口罩。（FOX）
洛縣原本已放鬆口罩令，如今當局「強烈」建議民眾在室內戴口罩。（FOX）

疫苗 口罩 洛杉磯

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