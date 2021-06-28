Delta升溫 洛杉磯縣衛生局：室內公共場所全體戴口罩

洛縣原本已放鬆口罩令，如今當局「強烈」建議民眾在室內戴口罩。（本報系檔案照）

【洛杉磯 訊】由於高度具有傳播性的Delta變種病毒已迅速傳播，洛杉磯縣公共衛生局28日更改了早先的指導方針，「強烈」建議所有人在室內的公共場所戴上口罩 ，包括完全接種新冠疫苗 的居民。

公共衛生局敦促每個人，無論是否接種疫苗，在其他人接種情況未知情況下，在雜貨店或零售店、劇院、家庭娛樂中心和工作場所等都應戴口罩。「在我們更好地了解Delta變種如何傳播，及會向誰傳播之前，每個人都應專注於最大程度的保護，盡量減少對日常活動的干擾，因為所有企業的運營都沒有其他限制，如物理距離和容量限制」。

起源於印度的Delta變種被認為是該國感染猖獗，以及英國及其他地區爆發的原因。聯邦衛生當局估計，現在美國所有新的新冠感染中有20%是由Delta變種引起，高於一周前的10%。該變種被認為比以前的所有其他變種更具傳染性，並可能使患者病情加重。衛生官員表示，完全接種疫苗的人可以免受該變種的侵害。