我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

華爾街股利放送 大摩加發1倍 6大銀行平均調高50%

加州重啟後一些人因已習慣疫情生活 選擇繼續居家隔離

記者邵敏／洛杉磯報導
一些人已習慣疫情生活，選擇全面開放後繼續居家隔離。（unsplash.com）
一些人已習慣疫情生活，選擇全面開放後繼續居家隔離。（unsplash.com）

疫情改變很多人的生活習慣，讓人們無奈選擇隔離的同時，也帶來一些便利，有些人甚至更喜歡這一年的生活方式。出於對疫情不確定性的擔憂，也有些人選擇在社會全面開放之後繼續居家隔離。

家住亞凱迪亞市的林女士有兩個孩子，去年疫情突然來襲，打斷了一家人的正常生活，孩子無法去學校上課，先生也開始居家工作。林女士一家幾乎選擇與外界完全隔絕， 「這一年我連超市都沒去過，一直在網上買菜，和朋友也不見面，有時朋友送東西過來，就放在家門口，隔窗打個招呼，等人離開了我們再出門去拿。」

一年多的隔離生活，林女士一家從最初的不適應，到現在已慢慢習慣，「說實話我現在覺得挺好的，一直和家人在一起，網上購物也非常方便。當然我也希望孩子能夠開始正常社交，對他們的成長有幫助，但現在一下子全面開放了，說不定病例又會激增。」

林女士夫妻倆都已完全接種疫苗，但年幼的孩子還沒有資格接種，他們覺得出門會給孩子帶來感染風險，但看到周圍的朋友都逐漸恢復疫情前的生活，林女士也擔憂，他們繼續這樣居家隔離會不會讓人覺得很奇怪。

像林女士這樣的情況，在華人圈裡並不少見。洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）認為，確實有很多人習慣並喜歡上這一年的居家生活，比如居家上班的人，不用擔心上下班的堵車高峰，可以多出時間跟家人孩子相處，「可以在網上處理很多事情，現在看醫生、心理諮詢都可以在網上進行。」很多人擔心疫情開放之後，會不會失去這些便利，失去已經習慣的生活方式。

鄭佳琪指出，這一年，很多孩子都已經習慣家長每天的陪伴，現在父母重新要出門上班，孩子就會有分離焦慮，感覺自己會被拋棄，不願去學校，產生抗拒心理。孩子通常不會表達自己的心理壓力，此時父母要多留意孩子的行為改變，比如苦惱、煩躁、做惡夢，在轉變期間，家長要多跟孩子交流討論需要改變的生活作息習慣。

「當孩子說自己緊張害怕不想去學校時，很多家長通常會說，不用擔心那麼多，沒事的。」對於家長這樣的回答，鄭佳琪覺得，孩子會認為父母沒有聽到他們的聲音，「可以告訴孩子，爸媽了解你的擔心，這樣的回答是認可孩子的情緒。」在認可的同時，教孩子如何排解焦慮，比如緊張時深呼吸，調節情緒，多跟家人朋友交流，尋求幫助。

疫情 亞凱迪亞 洛縣

上一則

加州佬質疑州府推出的數碼疫苗接種系統有暇疵

下一則

世界晚報／非裔嫌持噴火器逛華埠商店 老闆娘求救

延伸閱讀

加州佬質疑州府推出的數碼疫苗接種系統有暇疵

加州佬質疑州府推出的數碼疫苗接種系統有暇疵
打疫苗坐等觀望比例最高的人群：18至29歲

打疫苗坐等觀望比例最高的人群：18至29歲
醉駕造成連環車禍兩死 洛縣肇事人面臨重罪提控

醉駕造成連環車禍兩死 洛縣肇事人面臨重罪提控
金山破車窗竊案疫後劇增 警方：貴重物品別放車內

金山破車窗竊案疫後劇增 警方：貴重物品別放車內

加大明年起 增收6230本州生

加大明年起 增收6230本州生
協助青少年 聖縣開放2處心理健康中心

協助青少年 聖縣開放2處心理健康中心

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外
洛縣華人商場裸女身亡 案件撲朔迷離

洛縣華人商場裸女身亡 案件撲朔迷離