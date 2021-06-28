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加州佬質疑州府推出的數碼疫苗接種系統有暇疵

記者張宏／綜合報導
加州政府推出的數位疫苗證明有暇疵？（官網截圖）
加州政府推出的數位疫苗證明有暇疵？（官網截圖）

加州政府推出的數碼疫苗證明有暇疵（Bug）？加州民眾在訪問其數碼疫苗接種記錄後，一些人注意到生成的數碼疫苗二維碼，在掃描時似乎無法檢索到任何信息。這究竟是系統錯誤還是另有原因？

加州公共衛生局稱，這不是一個系統錯誤。儘管每個疫苗紀錄中包含的二維碼看起來和在音樂會門票或餐廳菜單上看到的二維碼外表差不多，但它的功能是智能健康卡。

這個數碼疫苗系統開始使用只有11天，包含的接種疫苗信息和紙製疫苗卡的內容一樣，但二維碼只能通過兼容的設備，或應用程序才能正確掃描，這也為持有者的個人信息提供保護。

加州疫苗工作組的新聞秘書Sami Gallegos，在一封電子郵件中寫道：根據設計，任何二維碼閱讀器都旨在讀取代碼，但他們看到的內容不一定一樣。持有人的姓名、出生日期、疫苗接種信息等，不會被那些擁有二維碼閱讀器的人輕易讀取。另一方面，如果有人擁有兼容智能醫療卡的讀卡器，可解讀二維碼代碼中包含的文本，但也會顯示一個數碼簽名的訊息，和一個指向加州公眾密鑰的鏈接。官方對該二維碼進行數碼簽名驗證，來證明真偽後才會顯示正確信息。

Gallegos表示，未來幾週將發布一個驗證應用程序，這不是由州政府而是由公共項目基金會發布，這是一個非營利組織，已開發出自己的疫苗健康狀況篩查方法。

加州於 6月18日推出集中式數碼疫苗紀錄，旨在為居民提供一種簡單方式來訪問其接種記錄，並證明已接種疫苗。該系統可通過訪問「我的疫苗記錄」，從該州的免疫登記庫留下紀錄和獲取資料。

官方強調，數碼記錄不是疫苗護照，而是為了方便。在任何情況下，政府沒有要求把接種疫苗作為唯一條件。

只有對於至少有 5000 人的室內活動，加州政府規定，參加者必須證明已接種疫苗或最近的新冠狀病毒檢測呈陰性。對於至少有 1萬名參加者的戶外活動，也建議使用此類證明，但不是必需的。

但是，個別企業、場所或當地衛生官員有權在某些情況下進行疫苗驗證。例如，舊金山將要求所有市政府僱員接種疫苗。

加州的數碼系統自推出以來一直問題不斷。除了有關二維碼的問題外，一些居民還稱他們的記錄要麼丟失，要麼不准確，並抱怨故障排除過程太慢。

任何需要更正或完成疫苗接種紀錄的人，都需要填寫在線表格，鏈接是https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/unmatched。

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