洛縣華人商場裸女確定是白人並非亞裔 死因仍不明

裸女被發現的地點，是羅斯密市「龍門商場」後面垃圾箱旁邊的角落。（記者邵敏／攝影）

華人 聚集城市、洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的「龍門商場」，日前發現一具女屍，洛杉磯縣法醫辦公室6月28日指出，死者並非亞裔 ，而是白人女性，唯目前姓名、身分和年齡都沒有確定。洛縣 警局兇殺組警官則回應說，死者看上去約在20歲至30歲之間，但不確定真實年齡。

洛縣法醫辦公室官網6月25日公佈的死者信息顯示，當天死亡人數16人，其中只有一名31歲的亞裔女子死亡地點是商業場所。其他死者分別死於住所、營建工地、路邊（sidewalk）、監獄、旅館和高速公路。

但是法醫辦公室28日表示，那名31歲的亞裔女子並非是羅斯密「龍門商場」發現的女死者。該商場發現的女死者除已明確族裔是白人之外，其他有關其身分、名字和年齡等訊息，都沒有確定。由於法醫尚未解剖死者遺體，死因也未明。

洛縣警局兇殺組警官Derrick Alfred則向本報記者證實，在「龍門商場」發現的女屍，的確像本報記者採訪的目擊證人所稱，被發現時幾乎全裸。Alfred並說，她的下身沒有穿短褲，看上去大概在20至30歲之間，但不確定真實年齡。

雖然有媒體稱，該女子死於槍殺，但法醫室並未確定這項信息。 Alfred也說，死者身上並沒有明顯的槍傷或刀傷。

由於案發現場常有遊民在此生活，商場內的工作人員懷疑，這名女子死於此地，是否與遊民有關？ Alfred說，確實有一名西裔男遊民經常出現在案發現場附近，警方曾走訪商場的一些店家，店家稱該遊民平時沒有什麼威脅性。目前警方還沒有確定這名遊民與本案有無直接關係。

「龍門商場」一家商號的華人老闆受訪時則表示，他曾在案發現場近距離目擊過後來被確定死亡的女子，他表示死者看起來是白人，稍胖，30歲至40歲之間，全裸躺在商場後面的小路上。

對一名白人女性出現在華人商圈，並在商圈垃圾箱旁邊的角落身亡，讓案件背後的真相更加難以揣測。

而警方表示將在法醫確定死者死因之後，再決定是否以兇殺案偵辦。