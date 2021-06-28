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醉駕造成連環車禍兩死 洛縣肇事人面臨重罪提控

記者李雪／綜合報導
因醉酒引發的連環車禍造成兩人死亡。（圖片源自pixabay）
因醉酒引發的連環車禍造成兩人死亡。（圖片源自pixabay）

因醉酒在洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）山麓210高速公路東行，造成多車相撞的涉事司機，因面臨車輛過失殺人罪28日被提審。該車禍導致兩名女性死亡，包括一名 95歲的老人。

來自帕科伊馬（Pacoima）的 49 歲的Humberto Gonzalez，上周五被提出指控，他28日在巴沙迪那法庭被傳訊。

加州公路巡警稱，車禍發生在上周三（23日）下午3點左右，於西杭廷頓大道。「毒品和/或酒精似乎是一個因素」，加州高速路巡警在一份聲明中陳述。

據洛杉磯縣法醫辦公室稱，今年95歲的天普市居民Imogene Haley當場死亡。據加州公路巡警稱，Haley當時乘坐的是2008年款的雷克薩斯（亦稱凌志）ES350，車由另一名女性駕駛，這位女子後來在送醫後搶救無效死亡。該女子的姓名還未公布。

據加州公路巡警的報告，肇事司機Gonzalez在撞車事故中只受輕傷，當時他正在雷克薩斯汽車後面的併車道上駕駛一輛2001年的雪佛蘭Silverado皮卡，而雷克薩斯在其他幾輛車後面。當Gonzalez的皮卡因交通緩慢而減速時發生追尾，導致其他三輛車發生了連鎖反應撞車事故，除了Haley所在的車以外，其他車輛沒有人受傷。監獄記錄顯示，Gonzalez當天下午被捕，此後一直被關在監獄裡。

加州 車禍 監獄

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