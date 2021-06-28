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多款冷凍熟蝦爆發沙門氏菌多人患病 現召回

洛杉磯訊
多款冷凍熟蝦引起導致多人患病的沙門氏菌爆發。(圖片來源：pixabay)
多款冷凍熟蝦引起導致多人患病的沙門氏菌爆發。(圖片來源：pixabay)

聯邦疾病防治中心CDC）公告，由Avanti Frozen Foods生產的多款冷凍熟蝦，爆發沙門氏菌引起多人患病，相關的蝦產品已在全國範圍內召回。

CDC表示，截至6月25日，來自內華達州和亞利桑納州的六名成年人已經感染了這次爆發的特定沙門氏菌菌株。但真正的患病人數可能遠高於報告的數字，而且爆發可能不僅限於已知疾病的州。這是因為許多人可能沒有就醫，也沒有進行沙門氏菌檢測

Avanti Frozen Foods召回了多款相關產品。這些蝦以多個品牌出售，包括 365、Censea、Chicken of the Sea、CWNO、Hannaford、Honest Catch、Meijer、Open Acres和Waterfront Bistro。這些產品從2020年12月下旬到2021年2月下旬在全國範圍內分銷。

民眾可以在FDA官網查看受影響產品的更多詳細信息和說明。如果民眾家中有以上任何品牌的該產品，當局呼籲將其扔掉或退回到購買它們的商店。

CDC介紹說，大多數感染沙門氏菌的人會出現腹瀉、發燒和胃痙攣。症狀通常在吃下有細菌的食物後六小時至六天區間開始，大多數人在四到七天後無需治療即可康復。

CDC建議，如果民眾出現腹瀉且發燒超過華氏102度；腹瀉超過三天沒有改善；血性腹瀉；嘔吐嚴重，以至於無法保持液體量，或出現脫水跡象，需立刻求助醫師。

CDC 聯邦疾病防治中心 檢測

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