洛縣華人商場亞裔裸女身亡 案件撲朔迷離

羅斯密市「龍門商場」發生亞裔裸女身亡命案， 案件撲朔迷離。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）「龍門商場」，6月25日週五下午發現一個全裸的亞裔 女屍，該女子究竟為何會在光天化日下，死在華人 商圈？目前案件撲朔迷離，有說是槍殺，也有說是他殺，或是自然死亡？目前洛縣警局已介入調查。

視頻來源：記者邵敏

據案發現場一家華人商號的女工回憶，案發當天下午天氣炎熱，那名女子一直躺在垃圾箱旁邊，隔壁商家擔心這名女子會中暑而死，於是報警。但有媒體報導，這名女子死於槍殺。本報記者27日走訪了案發現場附近的眾多商家，都稱沒有聽到案發那天有槍聲。在警方到達現場之前，曾經近距離目擊過該女子的一家華資商號的華人老闆，稱並沒有發現女子身上有任何血跡。洛縣法醫辦公室目前正在確定死因當中。

案發現場所在的「龍門商場」是華人聚集地，共有三十幾戶商家，因為疫情 ，目前一半商家開門，一半商家依舊關閉。這裡有華人飯店、東南亞風味的餐廳、髮廊、按摩店、藥店、診所等。記者到達現場時正是午餐時間，車流人流很多，發現全裸女屍的具體地點就在廣場後面的一條小路上。

案發現場的這條小路上，到處都是垃圾，一名遊民正躺在角落裡睡覺。旁邊一家華人餐廳的員工說，經常看到一些遊民在這裡游盪，「我都不敢靠近這條路，看到這些遊民我很害怕，每次都趕緊離開，害怕跟他們有眼神交流。」此案目擊者，也是前述華人商號的老闆認為，躺在角落睡覺的那名遊民並沒有什麼攻擊性，只是腦子有些問題，之前曾有一名華裔女遊民經常在這裡出現，現在不知所踪。

據這位華人介紹，去年「龍門商場」曾發生一起槍擊案，一名亞裔男子在這裡遇害。現場一名越南裔的顧客更是指出，該廣場多年前也曾發生一起命案，一名DMV的工作人員在這裡遭人槍殺。

對於日前這裡發現一具無名女屍，正在排隊點餐的一些華人居民，好奇女子死因的同時，紛紛表示害怕。

但家住鮑爾溫公園（Baldwin Park）的郭先生，稱他對這樣的事件已經感到麻木。郭先生說他每週都會光顧「龍門商場」的華人餐廳，「疫情這一年多，華人區幾乎每週都會發生類似案件，不是搶劫就是兇殺，說實話，我已經沒有感覺了。」郭先生稱自己去年5月，在家中的車庫曾遭遇兩名黑人男子持槍搶劫，「他們搶劫了幾千元現金，我還被他們的車拖了很長一段路，腿上的傷至今沒有恢復。」