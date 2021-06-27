我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報廣場光天化日槍響 觀光客被流彈打中

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

南加另一波熱浪來襲 並可能有雷暴

本報記者╱洛杉磯訊
南加6月27日起又將迎來另一波熱浪，預料消暑的地方都將成為小朋友的最愛。（本報檔案照）
南加6月27日起又將迎來另一波熱浪，預料消暑的地方都將成為小朋友的最愛。（本報檔案照）

另一個熱浪將席捲南加州，並從6月27日起的週末氣溫開始上升。熱天氣將徘徊在南加州，並持續至下周。

根據國家氣象局，在週六和周一之間，在南加最熱的山谷、山麓和沙漠，三位數的高溫會很常見。非常溫暖的天氣並可能會在周二持續到週四，同時間雲層加厚，可能有季風陣雨和雷暴。

週日洛杉磯市中心最高氣溫預計達華氏89 度，范奈斯（Van Nuys） 99 度，查斯伍（Chatsworth）和蘭卡斯特（Lancaster） 109 度，聖塔克拉利塔（Santa Clarita）110 度。

國家氣象局警告，星期一在羚羊谷和洛杉磯縣的山脈，不包括聖塔摩尼卡範圍，高溫將持續到晚上 9 點。氣象預報員警告，這些地區將面臨「危險的高溫」，預計溫度高達 110 度。

熱天氣將增加與熱相關疾病的可能性，尤其是那些在戶外工作或參加戶外活動的人。氣象員敦促民眾多喝水，待在空調房裡，遠離太陽，並檢查親戚和鄰居。同時注意切勿將幼兒和寵物留在無人看管的車輛中。

洛杉磯縣公共衛生局並發布截至周二的極端高溫警告，包括聖塔克拉利塔和羚羊谷，以及聖費南度谷的西邊，都將面臨持續到週二的高溫；周日到週二，在聖費南度東邊和聖蓋博谷，以及周一到週二的洛杉磯盆地，也都將面臨高溫。

衛生官員敦促居民保持水分，塗抹防曬霜和著輕便的衣服，注意中暑症狀並檢查易受傷害的親友，如病人、老年人、孕婦、兒童和那些獨自生活的人。

洛杉磯縣圖書館官員宣布，蘭卡斯特圖書館、石英山圖書館（Quartz Hill）和阿克頓阿瓜杜爾塞（Acton Agua Dulce）圖書館周日和周一都將開放至晚間10點，以便作為冷卻中心。若想知道洛杉磯市的冷卻中心，可以上官網查找:

https://emergency.lacity.org/la-responds/beat-heat。

洛杉磯 高溫 圖書館

上一則

洛縣知名商場三名華女拎的包 眾目睽睽下連續被搶

延伸閱讀

大紐約熱浪來襲 本周體感將逾100度 葛謨籲積極避暑

大紐約熱浪來襲 本周體感將逾100度 葛謨籲積極避暑
熱浪「烘烤」東西兩岸 下周高溫恐破百度

熱浪「烘烤」東西兩岸 下周高溫恐破百度
美西北地區迎「最強熱浪」 居民還沒做好準備

美西北地區迎「最強熱浪」 居民還沒做好準備
不只西岸…危險熱浪來襲 東北部周末近百度

不只西岸…危險熱浪來襲 東北部周末近百度
危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫
異常危險熱浪 周末席捲美西海岸 波特蘭可達109°F高溫

異常危險熱浪 周末席捲美西海岸 波特蘭可達109°F高溫

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌
搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生

眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免