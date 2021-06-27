南加另一波熱浪來襲 並可能有雷暴

南加6月27日起又將迎來另一波熱浪，預料消暑的地方都將成為小朋友的最愛。（本報檔案照）

另一個熱浪將席捲南加州，並從6月27日起的週末氣溫開始上升。熱天氣將徘徊在南加州，並持續至下周。

根據國家氣象局，在週六和周一之間，在南加最熱的山谷、山麓和沙漠，三位數的高溫 會很常見。非常溫暖的天氣並可能會在周二持續到週四，同時間雲層加厚，可能有季風陣雨和雷暴。

週日洛杉磯 市中心最高氣溫預計達華氏89 度，范奈斯（Van Nuys） 99 度，查斯伍（Chatsworth）和蘭卡斯特（Lancaster） 109 度，聖塔克拉利塔（Santa Clarita）110 度。

國家氣象局警告，星期一在羚羊谷和洛杉磯縣的山脈，不包括聖塔摩尼卡範圍，高溫將持續到晚上 9 點。氣象預報員警告，這些地區將面臨「危險的高溫」，預計溫度高達 110 度。

熱天氣將增加與熱相關疾病的可能性，尤其是那些在戶外工作或參加戶外活動的人。氣象員敦促民眾多喝水，待在空調房裡，遠離太陽，並檢查親戚和鄰居。同時注意切勿將幼兒和寵物留在無人看管的車輛中。

洛杉磯縣公共衛生局並發布截至周二的極端高溫警告，包括聖塔克拉利塔和羚羊谷，以及聖費南度谷的西邊，都將面臨持續到週二的高溫；周日到週二，在聖費南度東邊和聖蓋博谷，以及周一到週二的洛杉磯盆地，也都將面臨高溫。

衛生官員敦促居民保持水分，塗抹防曬霜和著輕便的衣服，注意中暑症狀並檢查易受傷害的親友，如病人、老年人、孕婦、兒童和那些獨自生活的人。

洛杉磯縣圖書館 官員宣布，蘭卡斯特圖書館、石英山圖書館（Quartz Hill）和阿克頓阿瓜杜爾塞（Acton Agua Dulce）圖書館周日和周一都將開放至晚間10點，以便作為冷卻中心。若想知道洛杉磯市的冷卻中心，可以上官網查找:

https://emergency.lacity.org/la-responds/beat-heat。