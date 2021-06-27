打完疫苗返台仍需核酸檢測及隔離檢疫 且禁居家檢疫。（示意圖，本報檔案照）

由於有不少台胞建議「施打兩劑疫苗 證明及持中華民國護照者，返台免除PCR核酸檢測 報告或縮短檢疫時間」，洛杉磯華僑文教服務中心近日在官網回應，表示經由中華民國僑務委員會轉衛福部，6月21日提出說明。從說明看來，海外僑胞不應以接種證明取代入境管制措施。

另一方面，根據聯合報，為防範Delta病毒進入台灣的社區，中華民國中央流行疫情 指揮中心規定，27日零時起所有旅客不能居家檢疫，必須入住防疫旅館或集中檢疫，除了自七個風險國入境者有公費，其餘旅客須自費。七國風險國是巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。

洛杉磯華僑文教服務中心官網6月25日更新的貼文指出，邇來接獲僑胞建議「施打兩劑疫苗證明及持我國護照者，返臺免除PCR核酸檢測報告或縮短檢疫時間」一事，經僑委會轉衛福部6月21日說明如下：

1. 基於目前尚缺乏各種COVID-19疫苗推行接種後實際保護力與免疫力可持續時間之科學證據，以及目前全球疫情仍相當嚴峻，疫苗接種率仍然偏低，故WHO建議各國現階段暫緩要求入境旅客提供接種證明文件，且不應以接種證明取代入境管制措施。

2. 邊界管制的目的在於避免入境者帶有病毒而傳入社區，而非證明當事人有扺抗力。鑒於目前國際疫情嚴峻，且病毒不斷變異，為有效遏止疫情擴散，除接種疫苗策略，仍有賴落實執行戴口罩、保持社交距離、勤洗手、體溫量測及人流管制與環境清消等措施。

該官網網址：https://overseas.ocac.gov.tw/OCAC/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=96775ef4-842d-4e5b-9491-abf5119661d1&nodeid=1009&pid=26748196