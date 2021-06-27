洛縣長堤消費熱點發生駕車槍擊案 三人受傷

長堤市駕車槍擊案發現場。（KTLA截圖）

洛杉磯縣長堤 市警局（Long Beach）已逮捕兩名未成年人和一名成年人，他們涉嫌6月26日周六晚7時半在長堤市中心的一起駕車槍擊 案。

該起槍擊案造成兩名成年人和一名十幾歲未成年人受傷，並因案發地點位於長堤市消費和購物重心的Pike暢貨中心（The Pike Outlets）附近，引起消費者驚恐，紛紛倉皇逃離現場。

當局說，槍擊案發生在周六晚7時30分左右，位於Shoreline Drive 和 Aquarium Way街交口附近的Hooter's餐館外面。長堤警局局長盧納 (Robert Luna)說，一名 23歲男子上身被擊中，在地方醫院被列為情況危急。另一名18歲男子上半身也被擊中，目前情況穩定。 還有一名13歲未成年男孩下半身受傷，情況也被列為穩定。

槍彈是從一輛車上發出，但盧納說，幾分鐘之內，警官就找到並扣留一輛汽車 ，車內的三名嫌疑人相信參與了槍擊事件。警方並從車內找到一把槍，該地區的監控設施也找到多個犯罪證據。

嫌犯之一是來自威明頓（Wilmington） 23 歲的羅德里格斯-薩莫拉 (Jonathan Rodriguez-Zamora) ，他涉嫌謀殺未遂，向有人在的建築開槍，攜帶隱藏武器和允許有人從車輛上開槍。他目前被關押，保釋金300萬元。

另一名嫌犯是 15 歲男孩，涉嫌謀殺未遂，使用致命武器攻擊，射擊有人在的建築。

還有一名嫌犯是 17 歲男孩，涉嫌謀殺未遂，向有人在的建築開槍，改裝槍枝並攜帶上膛的槍枝，在公共場所對人或車輛使用槍枝。

盧納說，槍擊事件是否與幫派有關是「擺在桌面上的問題」。

據悉，Hooter's餐館的客人和員工看到受害者跑進去求助時，對子彈孔和他流在地板上的血，都感到害怕。