我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

大紐約熱浪來襲 本周體感將逾100度 葛謨籲積極避暑

洛縣長堤消費熱點發生駕車槍擊案 三人受傷

本報記者╱洛杉磯報導
長堤市駕車槍擊案發現場。（KTLA截圖）
長堤市駕車槍擊案發現場。（KTLA截圖）

洛杉磯縣長堤市警局（Long Beach）已逮捕兩名未成年人和一名成年人，他們涉嫌6月26日周六晚7時半在長堤市中心的一起駕車槍擊案。

該起槍擊案造成兩名成年人和一名十幾歲未成年人受傷，並因案發地點位於長堤市消費和購物重心的Pike暢貨中心（The Pike Outlets）附近，引起消費者驚恐，紛紛倉皇逃離現場。

當局說，槍擊案發生在周六晚7時30分左右，位於Shoreline Drive 和 Aquarium Way街交口附近的Hooter's餐館外面。長堤警局局長盧納 (Robert Luna)說，一名 23歲男子上身被擊中，在地方醫院被列為情況危急。另一名18歲男子上半身也被擊中，目前情況穩定。 還有一名13歲未成年男孩下半身受傷，情況也被列為穩定。

槍彈是從一輛車上發出，但盧納說，幾分鐘之內，警官就找到並扣留一輛汽車，車內的三名嫌疑人相信參與了槍擊事件。警方並從車內找到一把槍，該地區的監控設施也找到多個犯罪證據。

嫌犯之一是來自威明頓（Wilmington） 23 歲的羅德里格斯-薩莫拉 (Jonathan Rodriguez-Zamora) ，他涉嫌謀殺未遂，向有人在的建築開槍，攜帶隱藏武器和允許有人從車輛上開槍。他目前被關押，保釋金300萬元。

另一名嫌犯是 15 歲男孩，涉嫌謀殺未遂，使用致命武器攻擊，射擊有人在的建築。

還有一名嫌犯是 17 歲男孩，涉嫌謀殺未遂，向有人在的建築開槍，改裝槍枝並攜帶上膛的槍枝，在公共場所對人或車輛使用槍枝。

盧納說，槍擊事件是否與幫派有關是「擺在桌面上的問題」。

據悉，Hooter's餐館的客人和員工看到受害者跑進去求助時，對子彈孔和他流在地板上的血，都感到害怕。

槍擊 長堤 汽車

上一則

洛縣婦女拎包在社區走時遇到兩名女搶匪 全程被錄

延伸閱讀

達拉斯怒路槍擊案 嬰兒分娩產婦危急

達拉斯怒路槍擊案 嬰兒分娩產婦危急
洛市槍擊案受害者 今年大幅增加50%

洛市槍擊案受害者 今年大幅增加50%
屋崙美麗湖槍擊案 警：死者被幫派盯上

屋崙美麗湖槍擊案 警：死者被幫派盯上
加州奧克蘭慶祝6月節 爆發槍擊案1死6傷

加州奧克蘭慶祝6月節 爆發槍擊案1死6傷
男子開車濫射曝動機 疑先前槍擊案遭跟蹤

男子開車濫射曝動機 疑先前槍擊案遭跟蹤
1天2宗大規模槍擊4死10傷 芝槍枝暴力惡化

1天2宗大規模槍擊4死10傷 芝槍枝暴力惡化

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷
環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌
搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他
Delta病毒… 雪梨封城 以色列90%新病例感染它

Delta病毒… 雪梨封城 以色列90%新病例感染它
眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生

眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生