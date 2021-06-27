洛縣華人商場驚現女屍 初步顯示是亞裔 死於槍殺

羅斯蜜華人廣場驚現無名女屍，尚未確定族裔身分。（Google地圖截屏）

南加洛杉磯縣華人 聚集城市羅斯蜜市（Rosemead）的一個華人商圈，6月25日週五大白天時發現一具無名女屍，目前洛縣 警局已介入調查。據悉，死者是31歲的亞裔 ，死因是被槍殺。

25日下午3點15分左右，洛縣警局天普分局（Temple Sheriff's Station）接到報警後趕到現場，案發地點是在嘉偉街（Garvey Avenue）和River Avenue交叉口的龍門商場（Vikon Center）。據警局信息局（Sheriff’s Information Bureau）發言人Miguel Meza的說法，有人在這裡發現一具屍體。

警方到達現場後發現一名女性死者，該女子躺在龍門商場一幢建築後面的一條小巷裡，沒有任何生命跡象，當場被宣布死亡。據相關報導，死者年齡在25-35歲之間，目前洛縣法醫室已公布其姓名，稱其族裔背景是亞裔，但從姓名看來不像華裔，不確定是否冠夫姓。

Meza說，法醫辦公室將調查並確定死因。但據相關媒體最新報導，該女子是被槍殺的。記者致電洛縣警局，截稿之前還沒有得到回覆。

案發地龍門商場曾是華人休閒聚餐的熱鬧商圈，廣場內約有30多家商戶，包括華人商家，以及東南亞族裔的商家，因為疫情的衝擊，目前僅有幾家店鋪堅持營業。

案件知情者可撥打323-890-5500與洛縣警局聯繫，希望匿名者可致電800-222-8477，或在lacrimestoppers.org在線報告相關信息。