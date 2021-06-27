我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密塌樓╱增至9人罹難 仍有逾150失蹤

國安法壓頂 港「立場新聞」：舊評論下架 暫停接受贊助

洛縣華人商場驚現女屍 初步顯示是亞裔 死於槍殺

記者邵敏／羅斯蜜市報導
羅斯蜜華人廣場驚現無名女屍，尚未確定族裔身分。（Google地圖截屏）
羅斯蜜華人廣場驚現無名女屍，尚未確定族裔身分。（Google地圖截屏）

南加洛杉磯縣華人聚集城市羅斯蜜市（Rosemead）的一個華人商圈，6月25日週五大白天時發現一具無名女屍，目前洛縣警局已介入調查。據悉，死者是31歲的亞裔，死因是被槍殺。

25日下午3點15分左右，洛縣警局天普分局（Temple Sheriff's Station）接到報警後趕到現場，案發地點是在嘉偉街（Garvey Avenue）和River Avenue交叉口的龍門商場（Vikon Center）。據警局信息局（Sheriff’s Information Bureau）發言人Miguel Meza的說法，有人在這裡發現一具屍體。

警方到達現場後發現一名女性死者，該女子躺在龍門商場一幢建築後面的一條小巷裡，沒有任何生命跡象，當場被宣布死亡。據相關報導，死者年齡在25-35歲之間，目前洛縣法醫室已公布其姓名，稱其族裔背景是亞裔，但從姓名看來不像華裔，不確定是否冠夫姓。

Meza說，法醫辦公室將調查並確定死因。但據相關媒體最新報導，該女子是被槍殺的。記者致電洛縣警局，截稿之前還沒有得到回覆。

案發地龍門商場曾是華人休閒聚餐的熱鬧商圈，廣場內約有30多家商戶，包括華人商家，以及東南亞族裔的商家，因為疫情的衝擊，目前僅有幾家店鋪堅持營業。

案件知情者可撥打323-890-5500與洛縣警局聯繫，希望匿名者可致電800-222-8477，或在lacrimestoppers.org在線報告相關信息。

羅斯蜜華人廣場驚現無名女屍，尚未確定族裔身分。（蓋蒂圖片社）
羅斯蜜華人廣場驚現無名女屍，尚未確定族裔身分。（蓋蒂圖片社）

洛縣 華人 亞裔

上一則

樂齡會：疫期處方藥價飆漲 高於通膨

延伸閱讀

達拉斯怒路槍擊案 嬰兒分娩產婦危急

達拉斯怒路槍擊案 嬰兒分娩產婦危急
路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋

路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋
路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋

路怒槍殺男童案 華裔女嫌交保獲釋
男子槍殺女友母女

男子槍殺女友母女
搶救費城17歲「肉票」 FBI 探員突擊槍殺綁匪

搶救費城17歲「肉票」 FBI 探員突擊槍殺綁匪
路怒槍殺男孩：男嫌撤銷保釋續押 女嫌50萬不減

路怒槍殺男孩：男嫌撤銷保釋續押 女嫌50萬不減

熱門新聞

研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷
環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌

環法自行車賽重大事故 車手撞成一團只因一面加油牌
遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋
Delta病毒… 雪梨封城 以色列90%新病例感染它

Delta病毒… 雪梨封城 以色列90%新病例感染它
搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客竟「立定跳遠」越過他