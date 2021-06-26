加大州大要求開學前接種疫苗 三學生提告
加州大學(UC)和加州州立大學(CSU)要求所有師生在秋季返校上課之前完成疫苗接種，但目前面臨三名學生提告。這三名學生去年初感染新冠病毒並已康復，他們表示，學校要求他們打疫苗將使他們面臨死亡威脅。
代表州大Chico分校Austin Higley、Kyle Clark和Ryan Clark三名學生的律師，本周向沙加緬度聯邦法院遞交訴狀，稱三名學生曾在2020年1月感染新冠病毒並已康復。4月22日學生們收到學校通知必須接種疫苗，否則秋季學期將被禁止進入校園。
訴訟稱疫苗不安全，如果接種疫苗，從新冠中康復的人們「可能面臨嚴重疾病，包括死亡重大風險」。訴訟提告對象還包括國家首席傳沒病學家福奇醫師，因爲福奇錯誤建議大家接種他們假設認為是安全的疫苗。該訴訟針對加州州立大學23個校區，將影響超過48萬5000名學生和近 5萬6000名教職員工。
聯邦和加州官員一再表示，目前在全國施打的三種疫苗都非常安全，全國大規模的接種避免了感染高峰，目前各地的從新開放，接種疫苗最爲關鍵。
加州州立大學發言人Michael Uhlenkamp周末表示，州大系統要求所有學生在秋季返校之前施打疫苗，同時也正在制定一項允許某些豁免的政策，基於醫學或宗教理由的豁免。她說，學生重返校園上課意味著從秋季開始，大學校園活動大大增加，所以鼓勵學生和教職員都打疫苗。
目前代表三名學生的該訴訟要求法院下達禁令，原告之一的Austin Higley表示，他是生物科學的學生，主修植物科學，還有一年半的學習時間。他在4月22日收到學校的電郵通知後深感不安，因爲他曾感染新冠病毒並已康復，疫苗接種可能會威脅其健康，而且他對疫苗安全也保持懷疑態度，他同時也擔心自己的學生健康保險因為不打疫苗而可能受到影響。
上一則
FB留言