加州乾旱和野火危脅正以驚人速度上升

聖谷地區乾枯的植被對引燃野火構成越來越大的威脅。（記者丁曙／攝影）

加州 的乾旱和野火狀況正在以前所未有的速度推進，居民應該為夏季的野火廣泛燃燒和強制性節水措施做好準備。

隨著全加州水庫水位持續下降，以及乾枯的植被對引燃野火構成越來越大的威脅，加州水務官員們評估加州的乾燥氣候前景黯淡，已經開始影響了人類、植物和動物。

據美國 乾旱監測機構稱，目前的乾旱覆蓋了整個加州和美國西部大片地區，已經超過了加州 2012-16 年毀滅性的乾旱。加州水資源部主任卡拉尼梅特(Karla Nemeth)說，現在正經歷乾旱的第二年，這場乾旱和野火危脅的加速，確實是加州人正在努力應對的新挑戰。

加州通常依靠 Sierra 山脈積雪的逐漸融化來填充水庫。但是今年，加州的蒸發量創下歷史新高，流入溪流和水庫的徑流也創下歷史新低。加州自然資源局局長克勞福特 (Wade Crowfoot) 表示，「這場區域乾旱的廣度和嚴重程度是前所未有的」。

與此同時，南加 州消防官員警告說，野火狀況已經與 8 月和 9 月常見的情況相似。橙縣消防局局長芬內西 (Brian Fennessy) 說：「我們看到的火勢迅速蔓延。通常會是1英畝、2 英畝、5 英畝的火災，今年到目前為止已經達到 30、50 英畝甚至更多，火勢傳播速度也更快。」他敦促居民們，如果接到火災撤離通知後，就應該立即撤離。