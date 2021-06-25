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亞裔團體反對SB519提案讓迷幻藥合法化

記者謝雨珊／洛杉磯報導
反對SB519法案的多個組織25日在洛杉磯縣府Kenneth Hahn大樓外抗議。( 讀者提供）
反對SB519法案的多個組織25日在洛杉磯縣府Kenneth Hahn大樓外抗議。( 讀者提供）

近日除了主張設立「毒品安全注射中心」的SB57法案備受關注外，另有一項主張將氯胺酮（ketamine）、LSD、迷幻蘑菇（ psilocybin mushroom）等部分迷幻藥物合法化的SB519法案，允許21歲以上者使用。該案22日經參院公眾安全委員會投票通過受到多方矚目，反對SB519法案的多個亞裔組織25日在洛杉磯縣府Kenneth Hahn大樓外抗議，並邀請政府官員談迷幻藥物對社會安全的危害性。

反對SB519法案的組織，包括正義及平等組織（Organization for Justice and Equality）、南加州關心公民組織（Concerned Citizens of Southern California）、加州反對毒品聯盟（California Coalition against Drugs）、及大聖蓋博谷社區安全基金會（Greater San Gabriel Valley Safe Community Foundation）。

參與抗議活動的組織成員指出，迷幻藥物是性侵犯常用的藥物，將其合法化可能危害廣大女性。他們拿出數據說，尤其是氯胺酮，這款藥物是全美前三大約會性侵使用藥物，許多被性侵的女性都是受該藥物所害。另也有數據指出，有些人疑似吸食強烈致幻劑LSD，產生幻覺成為謀殺犯。他們也認為，這些藥物若合法化，將會敗壞社會風氣，影響年輕人及下一代。

據悉，近期有關毒品相關的法案，像是SB57法案、SB519法案，都是由加州參議員威善高(Scott Wiener)所主推。SB519法案由威善高於今年2月提議，將相關毒品合法化旨在減少監獄裡的毒犯人口，並協助那些需要接受迷幻藥物的精神病患可以安全吸毒，減少意外死亡事故。

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