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洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

編譯組／綜合報導
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛杉磯加大（UCLA）發表在「美國化學學會月刊：奈米領域」（ACS Nano）的最新論文顯示，完成Pfizer或Moderna兩劑式新冠疫苗接種的人，抗體數量將在85天後減少90%，凸顯追加疫苗以增加免疫力的必要性。

研究另外發現，感染過新冠病毒且痊癒的人，體內的抗體數量約略等同於沒有感染、卻完成第一劑疫苗接種者，代表接種疫苗與感染後引發的自體免疫力相仿。只不過兩者的抗體都會以同樣的速度減少，即85天後減少90%。

負責研究的楊格博士（Otto Yang）指出，雖然免疫系統的T細胞為何「記性」那麼差還待進一步研究，但是抗體的快速減少意味著必須追加接種，不然對新冠病毒的抵抗力會非常不足。

研究發現，以mRNA方式製成的疫苗，免疫力並非全靠抗體數量，因此部分專家建議，這類疫苗的接種者，可以數年後再追加接種。不過目前仍不清楚到底多少數量的抗體才足夠。

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）稍早表示，現有的證據還不足以支持全面推動追加接種。不過，Pfizer與Moderna已經開始研發追加接種用的疫苗。

洛杉磯加大的另一個發現是，感染過新冠病毒的人，抵抗力就等同於第一劑疫苗，因此就算他們跟沒有感染過的人一樣，完成兩劑接種，抗體數量也不會增加，因為完成第一劑接種就能產生足夠抗體，第二劑疫苗對於感染過新冠的人來說，效果並不明顯。

 

疫苗 洛杉磯加大 免疫力

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