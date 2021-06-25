治安不靖 華埠領袖與LAPD警官商對策

華埠中餐館之玻璃門被賊人擊破進入偷竊。(羅省中華會館/中華總商會)

洛杉磯華埠 近來接連發生街頭搶劫、中餐館玻璃門晚間被砸等罪案，不少人擔心成為下個受害者。羅省中華會館及中華總商會24日中午與洛杉磯市警局(LAPD)代表商議對策，保障華埠社區安全。

羅省中華會館主席廖美華、副主席李金生、中華總商會主席莊佩源，在金龍酒家與洛杉磯市警局亞裔 聯絡專員趙一龍 (Danny Chao) 、新任洛市警局中區隊長 Jay Hom、新任高級隊長 Elaine Morales 會晤，反映華埠近來治安不靖、民眾憂慮的情況。

Morales與Jay Hom上任後首次到華埠與社團領袖會晤，態度友善及親民。針對華埠近日罪案上升，他們應允將增加警車巡邏。Jay Hom 表示，他是芝加哥出生之華人，也懂粵語，父母來自香港。他熟悉羅省華埠，年青時常到華埠看電影和吃點心，現時也常到華埠飲茶購物。他剛被洛市警局分配主管中區（包括華埠），將會盡力保護民眾安全，使大家都能夠安居樂業。他提示民眾，一旦遇到任何罪案發生，首要是注意個人之安全，並在適當時間內報警，讓警方有更多線索和證據將嫌犯繩之於法。

廖美華表示，洛市警局將於7月14日（星期三）下午2時至4時，在中華會館禮堂舉行一場預防犯罪座談會；洛杉磯市警局將會派出不同部門高級主管出席，講解如何預防犯罪、舉報案件、個人安全、路上暨交通安全、亞裔仇恨犯罪等重要事項，讓民眾有更多認知，現場民眾可以向警官提問。

李金生表示，俗語說「防患未然」，大家必須團結一致，守望相助，才能保障個人及鄰里之權益，希望華埠民眾及商家代表踴躍出席該場座談會，共同維護華埠社區之安全。