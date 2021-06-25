我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛洛伊德案 前白警沙文遭判22年6個月有期徒刑

治安不靖 華埠領袖與LAPD警官商對策

洛杉磯訊
華埠中餐館之玻璃門被賊人擊破進入偷竊。(羅省中華會館/中華總商會)
華埠中餐館之玻璃門被賊人擊破進入偷竊。(羅省中華會館/中華總商會)

洛杉磯華埠近來接連發生街頭搶劫、中餐館玻璃門晚間被砸等罪案，不少人擔心成為下個受害者。羅省中華會館及中華總商會24日中午與洛杉磯市警局(LAPD)代表商議對策，保障華埠社區安全。

羅省中華會館主席廖美華、副主席李金生、中華總商會主席莊佩源，在金龍酒家與洛杉磯市警局亞裔聯絡專員趙一龍 (Danny Chao) 、新任洛市警局中區隊長 Jay Hom、新任高級隊長 Elaine Morales 會晤，反映華埠近來治安不靖、民眾憂慮的情況。

Morales與Jay Hom上任後首次到華埠與社團領袖會晤，態度友善及親民。針對華埠近日罪案上升，他們應允將增加警車巡邏。Jay Hom 表示，他是芝加哥出生之華人，也懂粵語，父母來自香港。他熟悉羅省華埠，年青時常到華埠看電影和吃點心，現時也常到華埠飲茶購物。他剛被洛市警局分配主管中區（包括華埠），將會盡力保護民眾安全，使大家都能夠安居樂業。他提示民眾，一旦遇到任何罪案發生，首要是注意個人之安全，並在適當時間內報警，讓警方有更多線索和證據將嫌犯繩之於法。

廖美華表示，洛市警局將於7月14日（星期三）下午2時至4時，在中華會館禮堂舉行一場預防犯罪座談會；洛杉磯市警局將會派出不同部門高級主管出席，講解如何預防犯罪、舉報案件、個人安全、路上暨交通安全、亞裔仇恨犯罪等重要事項，讓民眾有更多認知，現場民眾可以向警官提問。

李金生表示，俗語說「防患未然」，大家必須團結一致，守望相助，才能保障個人及鄰里之權益，希望華埠民眾及商家代表踴躍出席該場座談會，共同維護華埠社區之安全。

 

洛杉磯市警局新任警官到華埠瞭解民眾之憂慮。(左起)李金生、廖美華、Jay Hom...
洛杉磯市警局新任警官到華埠瞭解民眾之憂慮。(左起)李金生、廖美華、Jay Hom、趙一龍及莊佩源。(羅省中華會館/中華總商會)

華埠 洛杉磯 亞裔

上一則

鎖定收銀機連環洗劫餐廳 長堤市嫌犯落網被訴

延伸閱讀

金山估值官 華人女婿郭華健華埠拉票

金山估值官 華人女婿郭華健華埠拉票
華埠服務中心 協助申請加州全保及寬帶福利

華埠服務中心 協助申請加州全保及寬帶福利
華埠周六博覽會 免費學自衛防身 還送胡椒噴霧

華埠周六博覽會 免費學自衛防身 還送胡椒噴霧
華埠市議員 西語裔馬泰大幅領先

華埠市議員 西語裔馬泰大幅領先
舊金山屋崙華埠藍天使 連署反對刪警局預算

舊金山屋崙華埠藍天使 連署反對刪警局預算
華埠「音樂節」奏響 民眾欣喜：紐約回來了　

華埠「音樂節」奏響 民眾欣喜：紐約回來了　

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

2021-06-23 18:32
好市多多樣商品即將漲價。（記者陳開／攝影）

世說新聞／注意 好市多這8類商品確定要漲價

2021-06-23 13:27
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）

加州欠繳租金 州長允全部埋單

2021-06-22 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯