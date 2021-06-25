洛杉磯好萊塢今晨搶劫未遂案1 死4傷

25日晨洛杉磯警方在比佛利山莊 Doheny街和Santa Monica大道逮捕了一起搶劫未遂案的嫌疑人，搶案現場在好萊塢山 Blue Jay Way 1400 街區。(KTLA截圖)

洛杉磯 市警方（LAPD）稱，25日週五早上在好萊塢山（Hollywood Hills）發生了一起搶劫未遂案，一人被槍殺，至少四人受槍傷。在凌晨 2 點過後，該起混亂的搶劫事件發生在 Blue Jay Way 1400 街區，也是一個以名人住宅和高價商品聞名的地段。

洛市警局警官李傑夫（Jeff Lee）說，三名嫌疑人都被描述為 20 多歲的男性，當時他們接近另外三人並試圖搶劫他們。當時這三人都在家裡中槍受傷，但其中一人開槍還擊，擊中了兩名劫匪。槍手隨後也跳上了汽車 逃離現場。

在家中遭遇槍擊的三人被送往附近醫院。李警官說，其中一名 60 多歲的男子據信是一名保安，情況危急，另外兩名被描述為 40 多歲男性和 50 多歲男性，但傷情穩定。

與此同時，警方也在比佛利山 莊（Beverly Hills）的聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Boulevard）和多赫尼大道（Doheny Drive）附近找到了逃離的槍手，其中一名嫌犯被宣布死亡。 另一名受傷的嫌疑人被送往醫院，但情況穩定。警方稱，第三名未中槍的男子已被拘留。

李傑夫表示，這仍然是一個「很有情節的現場」，隨著調查的繼續，將會發布更多信息。