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少數族裔免租金緩驅逐 亞裔卻列為「未受嚴重衝擊」

記者楊青／洛杉磯報導
加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）政策分析員 Sara Kimberlin。（記者楊青／攝影）
加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）政策分析員 Sara Kimberlin。（記者楊青／攝影）

加州政府低收入住房補助直綫上升，但供需與租金價格落差持續加大，加州住房政策專家與少數族裔社區24日呼籲加州政府新財年預算繼續延長延緩租金期限，擴大對不交租金的住戶保護，降低驅逐。但保護範圍將亞裔和白人列爲「未受嚴重衝擊族群」，引起亞裔和華人社區反彈。

西部中心（Western Center）貧窮與法律政策研究員Tina Rosales、加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）政策分析員 Sara Kimberlin、加州Housing Now執行長Francisco Dueñas，24日在加州少數族裔媒體服務中心主辧的探討﻿加州住房差距加大，以及驅逐房客、房貸加重和房荒。根據哈佛房屋研究聯合中心的新數據，全美住房差距日益加大，而該現象以加州最為嚴重。

Tina Rosales表示，隨著加州對房貸和租金延期償付政策到期，房客及房東面對相同負債增加的情形，愈來愈多的房東啓動驅逐令，很多交不起租金的租客面臨無家可歸。繼續延長延緩房租期限、公平開發、增加對弱勢族群的法律援助，成爲加州解決房荒、房貸和租金拖延及無家可歸者問題當務之急。

Rosales表示，加州疫情期間的房租延緩政策比其他州更爲寬鬆，但與此同時，加州近期的房客驅逐令實施情況也比其他州更多。加州議會預計在本周達成一個協議，可能向房東提供18個月的相關補助，補助總金額52億元，加州房租延緩期限可望繼續延長至9月31日。她認爲，在補貼房東的同時，加州要創建更多的平價房屋，但這些房屋建造要采取公平的方式，減少對少數族裔和弱勢社區影響。

Sara Kimberlin表示，州政府正根據各方數據，希望新年度的預算安排和分配更爲合理，州長正在敲定明年預算的具體細節。她表示，從目前數據看，受到房貸和租金延緩令到期影響的族群，主要是加州的低收入人群。加州收入低於貧困綫的三分之二是租戶，其中大多數是拉丁裔、非裔和原住民及無證移民，亞裔和白人受影響不大。

Kimberlin表示，加州的高房價引起愈來愈多人難以承受租金壓力，新冠疫情使得情況變本加厲。低收入家庭中85%的居民每月支付的房屋租金高於他們收入的30%，還有很多人的房屋租金超過他們收入的50%，將近六成的非裔表示他們難以承受城市屋的高租金。

她表示，加州的城市租金普遍高，租金較低的地區，居民的收入也低，所以租金比例還是占去他們收入的很大部分。在加州城市和鄉村超過1/2的租戶表示難以支付房租，北加州灣區51%租戶表示租金支付困難，沙加緬度地區也是一樣。

Francisco Dueñas表示，目前加州73萬拖欠房租的家庭中，十分之八的家庭至少有一人在疫情當中失去工作，延緩驅逐令和減免租金，可以避免更多人成爲無家可歸者。他認爲，住房保障就是健康保障，也是孩子的保障。

不過，亞裔社區對此次未被列入爭取權益的範疇表示異議。觀察人士認爲，加州高房價影響到每一個家庭，並非只是非裔和拉丁裔。亞裔民眾和租戶也同樣面對高房價高房租，亞裔房東同樣面對收不到租金、拖欠銀行貸款的痛苦，絕不是「影響不大」。。

加州Housing Now執行長Francisco Dueñas。（記者楊青／攝...
加州Housing Now執行長Francisco Dueñas。（記者楊青／攝影）
西部中心（Western Center）貧窮與法律政策研究員Tina Rosal...
西部中心（Western Center）貧窮與法律政策研究員Tina Rosales。（記者楊青／攝影）

加州 租金 亞裔

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