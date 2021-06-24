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疫期零售藥品價格上漲高於通貨膨脹

記者邵敏／綜合報導
疫情期間零售藥品價格持續上漲，速度高於通貨膨脹。（圖片來源：AARP ）
疫情期間零售藥品價格持續上漲，速度高於通貨膨脹。（圖片來源：AARP ）

據AARP樂齡會的一份新報告顯示，2020年有260種常用品牌處方藥零售價格的上漲速度，超過一般通貨膨脹的兩倍多，漲幅爲2.9%，而通脹率 1.3%。

「即使在疫情和金融危機期間，品牌藥公司還在繼續提高價格，上漲速度遠比其他商品和服務快。」AARP樂齡會執行副主席兼公共政策總監Debra Whitman稱，「沒有人應該被迫選擇是支付賬單，還是支付藥費以保持健康，我們需要採取行動降低藥品價格。」

報告顯示，2020年定期使用的一種品牌藥物的年平均費用超過6600元，比 2015年高出1500多元。對於每月服用4-5種處方藥的美國老年人來說，去年的年度治療費用已超過3萬1000元，遠遠超過 Medicare受益人的平均年收入2萬6000元。

藥品價格上漲也嚴重影響著Medicare Part D支出。AARP樂齡會分析發現，2015年至2019年期間，由於藥品價格漲幅超過了通脹率，導致Medicare Part D在前50種品牌藥上的支出增加近400億。

「如果一直要支付世界上最高的藥價，那麼美國人支付不起。」AARP樂齡會公共政策研究所醫護成本和可得性主任及報告合著者Leigh Purvis指出，「在前50種品牌藥中，有近90%的年價格漲幅超過了相應的通脹率。藥品價格持續上漲是不公平的，即使是已經上市數十年的藥物也不應如此。」

儘管2020年是自2006年以來年平均價格上漲最慢的一年，但仍然是通脹率的兩倍多。 AARP樂齡會分析並發現，如果2006年至2020年的零售價格變化限制在通脹率之內，那麼一個常用品牌藥的年平均藥物治療費用將在2020年降低近3700 元。

2015年至2020年，幾種常用糖尿病處方藥零售價格上漲，例如，Victoza從2015年的每年 7936 元上漲到2020年的1萬1300元，Trulicity在同一時期從每年6567元上漲到9323元。使用哮喘和COPD（慢性肺部阻塞）藥物的成本也在持續攀升。例如，Spiriva Handihaler從2015年的每年3886元增加到2020年的每年5289元，Symbicort在同一時期從3391元增加到4282元。

面對藥品價格的持續上漲，AARP樂齡會一直積極呼籲國家和州立法者採取行動來降低處方藥價格，包括價格談判、基於通脹的回扣，以及建立自付費用上限。一，價格協商：允許Medicare協商受益人所用處方藥的價格，並允許其他保險公司拿到Medicare協商的價格。二，基於通貨膨脹的貼現： 當Medicare Part B 和 D 承保的處方藥價格上漲快於通貨膨脹時，要求藥品製造商支付罰款。三，自付額上限：爲Medicare Part D的加入者建立硬性自付額支出上限。

Medicare 通貨膨脹 美國

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