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CDC最後一次延長暫停租客驅逐令30天至7 月 31 日

記者丁曙／綜合報導
疫情期間，無家可歸者聚集街道容易成為病毒傳染源。（本報檔案照）
疫情期間，無家可歸者聚集街道容易成為病毒傳染源。（本報檔案照）

美國疾病控制與預防中心 （CDC）主任 Rochelle Walensky 24日簽署了一項「暫停租客驅逐令延期30天」（Extends the Eviction Moratorium for 30 days ），進一步防止無法支付房租的租客被驅逐出戶，原定2021 年 6 月 30 日到期的暫停租客驅逐令，現在延長至 2021 年 7 月 31 日，但強調這是最後一次延期暫停租客驅逐令。

該項行政令指出，COVID-19 大流行對國家公共衛生構成了歷史性威脅，但是，通過防止驅逐租客及讓人們留在家中，遠離擁擠或聚集的場所，包括無家可歸者收容所，這是阻止 COVID-19病毒傳播的關鍵性一步。

CDC的該項行政令還附有資格細則，租客若符合以下條件就有資格不被驅逐。

1.在2020年或2021年收到了紓困支票。

2.2020年無需向國稅局（IRS）申報任何收入。

3.2020年或2021年的個人收入（或期待收入）低於99,000元，或者作為聯合申報人低於 19萬8000元。

4.如果有資格享受以下任何福利，可證明個人收入低於以上數額： • 補充營養援助計畫（SNAP） • 困難家庭臨時補助（TANF） • 社會安全生活補助金（SSI） • 殘障人士安全生活社會保險（SSD）。

此外，申請人必須說明，本人無法全額支付房租或全額支付房屋貸款，原因包括：家庭收入大幅下降；本人已經失業；工作時間或工資被削減；自已要承擔大筆醫療費用。如果不符合以上任何一項，就沒有資格申請延期。

此外，申請人還必須聲明，自己的每項陳述都是真實的，自己的收入水準因上述原因符合免驅逐出戶的資格；本人已經竭盡全力及時支付了接近全額的房租或部分房屋貸款。而且，如果被驅逐出戶，自己沒有其他可用的住房選項，自己可能成爲無家可歸者，或者必須搬到無家可歸者收容所，或者必須與附近的其他人一起合住。

該項新政在華人社區引起一定反響，有些長期付不起房租的租客，在惶恐之中鬆了一口氣，能拖一月是一月。但是，房東則提出「誰來買單」？政府能為他們支付房租嗎？

疫情期間，洛杉磯縣政府出錢包租部分旅館提供無家可歸者暫住。（本報檔案照）
疫情期間，洛杉磯縣政府出錢包租部分旅館提供無家可歸者暫住。（本報檔案照）

租客 貸款 CDC

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