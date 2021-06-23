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光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

記者邵敏／蒙特利公園市報導
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

一則華人商圈停車場搶劫的視頻，近日在華人社交群中廣為傳播，引起不少華人恐慌。經調查，案發現場是在蒙特利公園市（Monterey Park）俗稱的丁胖子廣場，華裔女子在廣場內的停車場被劫匪公然搶走身上背著的挎包。目前劫匪還在逃。

視頻來源：華人商家翻拍監控錄像/後期製作：記者邵敏

本報記者致電蒙市警局，警員證實了這起搶劫案，發生在6月12日（週六）下午1點30分左右，案發地點是蒙市北林肯大道（Lincoln Ave）117號，這裡是華人商圈的聚集地，被華人稱為「丁胖子廣場」。

案發現場所在的商家監控錄像拍下了當時搶劫的過程，視頻顯示，案發時間是下午1時32分，一名身穿淺色T恤，深色長褲的年輕女子，步行進入丁胖子廣場停車場，她一邊看手機一邊走路，身上背著一個紅色的單肩包，旁邊還有來往行人。

此時，迎面緩緩開來一輛白色轎車，就在轎車經過該女子身邊時，車子停了下來，一名穿著淺色連帽衫的男子從左後車門跑出來，目標明確，即搶劫女子手中的包。從視頻中可以清晰地看到，搶奪過程中，被害女子奮力抗拒一度撞到旁邊停著的車輛，整個搶奪過程持續了十幾秒，嫌疑人看上去體型偏小，兩人來回拉扯，但最終劫匪還是得手，並迅速跳上一直停靠在旁邊等待的車，隨後白色嫌疑車開出停車場，右轉離開。

視頻還顯示，被搶女子從地上撿起不慎掉落的手機，拿著手機試圖追出去拍攝嫌疑車輛。搶劫發生時，不遠處的街上來往車輛不斷。

據傳，嫌犯是一名白人男子，年齡在20歲左右，但蒙市警方並沒有確定嫌犯信息。警方稱，嫌疑人得手之後，開車迅速駛離丁胖子廣場，右轉上Garfield大街，繼續往北開。為保護被害人隱私，蒙市警方沒有透露更多被害人的信息，以及被搶財物。案件目前仍在調查之中，任何民眾若對這起案件知情，可以致電蒙市警局626-307-1201。

蒙市華人商圈公然搶劫，嫌疑人停車場搶奪華女挎包。（監控視頻截圖）
蒙市華人商圈公然搶劫，嫌疑人停車場搶奪華女挎包。（監控視頻截圖）
蒙市華人商圈公然搶劫，嫌疑人停車場搶奪華女挎包。（監控視頻截圖）
蒙市華人商圈公然搶劫，嫌疑人停車場搶奪華女挎包。（監控視頻截圖）

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