商場內遭蜜蜂突襲 南加壯漢哭得像嬰兒 急求救

芳泉谷（Fountain Valley）消防局人員正在處理襲擊民眾的蜜蜂。（KTLA截圖）

南加橙縣 芳泉谷（Fountain Valley）消防局有關人員6月23日說，消費者22日周二前往芳泉谷一個購物中心消費時，被一群蜜蜂襲擊，其中兩人不得不被送往醫院救治。

芳泉谷消防局局長麥奎德（Bill McQuaid）說，22日下午約 3 點，一群猛烈的蜂群出現在位於海港大道（Harbor Blvd.）靠近李雷克路（Lilac Avenue）附近的一個購物中心。

聖塔安那居民馬德里（John Madrid）說，他和他的女朋友與最好的朋友一起去該購物中心內的Sizzler 餐廳吃飯，但當他們下車時，蜜蜂襲擊了他們。

「我開始瘋狂地奔跑，他們襲擊了我的女朋友和我最好的朋友」，馬德里說，「我從我女朋友的脖子上拔出毒刺，她的頭髮裡可能有 15 隻蜜蜂被我拔了出來。那是一場災難」。

蜜蜂也進入了馬德里的車內，因為他在試圖擊退蜜蜂時將車門打開。他們還派他的好朋友跑去尋求幫助。「我不敢相信。我的好朋友巴迪重 315 磅，是個大個子，一個強壯的人，竟然哭得像個嬰兒，並對我說『救救我，約翰！』」。

芳泉谷消防局局長麥奎德說，當地商號的員工和消費者當下被告知在蜂群被控制之前躲在原地。提及現場有幾名消防員也被蜇傷，但沒有被送往醫院。

橙縣消防局也對該事件做出回應，調集了額外的資源來給蜜蜂打泡沫，避免它們再發威，以便被蜇傷的民眾能夠獲得醫療救助。