我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中疫情管制高下分別、紐約市長初選分析

紐約州新冠緊急狀態明結束 仍須遵守CDC口罩令

拜疫情之故 食材批發商這樣轉型 利人利己

記者楊青／洛杉磯報導
疫情下，團購已經成為許多華人倚賴的消費方式。（臉書截圖）
疫情下，團購已經成為許多華人倚賴的消費方式。（臉書截圖）

新冠疫情阻礙經濟發展，同時改變人們的生活方式。在因大批餐館一度受疫情影響停擺，導致供應需求中斷之後，不少食材批發供應商開始改變市場策略，由傳統的為商家供貨，轉換為直接向住家供貨，既保住自己飯碗，也為民眾提供更實惠的食材價格。

盛泰食品公司多年來是洛杉磯華埠附近知名的亞洲食材批發商，常年向洛杉磯地區餐館供應米麵糧油，和各種華人日常使用的調料和醬料，因爲進貨量大，價格好，生意紅火，因此平常不接受散戶購買。「疫情之後，餐館堂食關閉，大宗訂單取消，我們的生意一落千丈」，公司負責人韶哥表示，疫情開始短短幾個月內，生意一度減少八成以上，因爲很多餐館完全停擺，即便是還做外賣，食材用料也大縮水。

從去年下半年開始，韶哥開始改變多年不變的銷售方式，擴展網上銷售，直接接受民眾團購。「現在100元的訂單，我們就免費送」。他表示，疫情之後囤積食材，尤其基本主食、調料、醬料和南北貨，已成爲很多家庭的常態，短短幾個月下來，生意已基本恢復到原來狀態，「好些500人的微信群中的華人，現在都直接跟我們團購」，只是現在他更辛苦一點，因爲原來只是送到商家，現在則是送到各地的訂戶，跑路更多，但至少保住生意。

常和親朋好友們搭伴團購的方太太表示，疫情之後，團購已占了她日常購買的近一半，從新鮮水果蔬菜到海鮮到加工食品，不是爲什麽，大家消息都非常靈通，像即將到來的農曆春節，她就和鄰居們一起團購了螃蟹和龍蝦，每磅七至九元，比外面便宜。

艾爾蒙地市肉類批發商謝先生表示，團購確實可以讓價不少，也就是砍去銷售商的中間價格，實惠直接到達散戶手中。像今年春節，不少家庭的用肉量很大，幾個家庭合起來購買百多磅肉司空見慣，十多個單子就相當於一個小型超市銷量，「我們有生意，民眾得實惠，皆大歡喜」。

疫情 洛杉磯 華人

上一則

南加10號公路大卡車逆向行駛 警方追捕後開槍一死

延伸閱讀

「星光」歌手戴安娜手術變性 轉型企業家

「星光」歌手戴安娜手術變性 轉型企業家
「星光」歌手戴安娜手術變性 轉型企業家

「星光」歌手戴安娜手術變性 轉型企業家
非裔男子遭7員警打成殘 律師提告要求解職

非裔男子遭7員警打成殘 律師提告要求解職
非裔男子遭7員警打成殘 律師提告要求解職

非裔男子遭7員警打成殘 律師提告要求解職
駐洛經文處仍採網路預約 洛僑、橙僑部分開放

駐洛經文處仍採網路預約 洛僑、橙僑部分開放
駐洛經文處仍採網路預約 洛僑、橙僑部分開放

駐洛經文處仍採網路預約 洛僑、橙僑部分開放

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）

加州欠繳租金 州長允全部埋單

2021-06-22 02:20
疫情期間RV房車之旅， 促成戴天汶一家從洛杉磯搬至芝加哥（戴天汶提供）

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

2021-06-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗