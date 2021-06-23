拜疫情之故 食材批發商這樣轉型 利人利己

疫情下，團購已經成為許多華人倚賴的消費方式。（臉書截圖）

新冠疫情 阻礙經濟發展，同時改變人們的生活方式。在因大批餐館一度受疫情影響停擺，導致供應需求中斷之後，不少食材批發供應商開始改變市場策略，由傳統的為商家供貨，轉換為直接向住家供貨，既保住自己飯碗，也為民眾提供更實惠的食材價格。

盛泰食品公司多年來是洛杉磯 華埠附近知名的亞洲食材批發商，常年向洛杉磯地區餐館供應米麵糧油，和各種華人 日常使用的調料和醬料，因爲進貨量大，價格好，生意紅火，因此平常不接受散戶購買。「疫情之後，餐館堂食關閉，大宗訂單取消，我們的生意一落千丈」，公司負責人韶哥表示，疫情開始短短幾個月內，生意一度減少八成以上，因爲很多餐館完全停擺，即便是還做外賣，食材用料也大縮水。

從去年下半年開始，韶哥開始改變多年不變的銷售方式，擴展網上銷售，直接接受民眾團購。「現在100元的訂單，我們就免費送」。他表示，疫情之後囤積食材，尤其基本主食、調料、醬料和南北貨，已成爲很多家庭的常態，短短幾個月下來，生意已基本恢復到原來狀態，「好些500人的微信群中的華人，現在都直接跟我們團購」，只是現在他更辛苦一點，因爲原來只是送到商家，現在則是送到各地的訂戶，跑路更多，但至少保住生意。

常和親朋好友們搭伴團購的方太太表示，疫情之後，團購已占了她日常購買的近一半，從新鮮水果蔬菜到海鮮到加工食品，不是爲什麽，大家消息都非常靈通，像即將到來的農曆春節，她就和鄰居們一起團購了螃蟹和龍蝦，每磅七至九元，比外面便宜。

艾爾蒙地市肉類批發商謝先生表示，團購確實可以讓價不少，也就是砍去銷售商的中間價格，實惠直接到達散戶手中。像今年春節，不少家庭的用肉量很大，幾個家庭合起來購買百多磅肉司空見慣，十多個單子就相當於一個小型超市銷量，「我們有生意，民眾得實惠，皆大歡喜」。