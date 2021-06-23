我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中疫情管制高下分別、紐約市長初選分析

紐約州新冠緊急狀態明結束 仍須遵守CDC口罩令

南加10號公路大卡車逆向行駛 警方追捕後開槍一死

記者邵敏/芳塔那綜合報導
10號高速公路大型卡車逆向行駛， 警方危險追捕並最終開槍。（KTLA5 視頻截圖）
10號高速公路大型卡車逆向行駛， 警方危險追捕並最終開槍。（KTLA5 視頻截圖）

據官方消息，一輛大型的半掛式卡車（big rig）6月23日週三，在芳塔那（Fontana）10號高速公路上逆向行駛，警方對其進行追捕並開槍，這場極其危險的追逐最後以一名嫌疑人死亡告終。

加州公路巡警Ramon Duran說，午夜前他們接到一個報警電話，稱一輛大型半掛式卡車在高速公路上錯誤行駛，隨後，警方就開始在聖伯納汀諾（San Bernardino）的210高速公路上，追逐這輛大型卡車。

追捕過程持續約一個小時，卡車司機開到10號高速公路上，直接面對迎面而來的車流。 Duran說，一架直升機在空中指揮巡警，警員在Sierra大道附近截獲了這輛停在路障處的大卡車，司機正試圖掉頭。就在司機準備移動大卡車時，警方試圖阻止他。

就在那時，警察開槍了，之後嫌疑人被宣布死亡。目前尚不清楚是什麼原因促使執法部門開火，而這名身分不明的嫌疑人僅被描述為一名男子。

視頻顯示，加州公路巡警在案發現場卡車旁邊對嫌疑人進行心肺復甦術，這輛肇事的大型卡車擋風玻璃上可以看到四個彈孔，駕駛側的窗戶似乎已經破碎。

Duran稱這場追逐極其危險，「我們不是在追逐小型車輛，而是一輛大型卡車，發生的事情可能是災難性的。」他說，「一旦動力開始，大型卡車就很難停下來，所以我們很幸運，車輛確實停下了，這次事件中沒有無辜的受害者受傷。」

案發後槍擊現場附近的10號高速公路東行車道完全關閉，加州公路巡警局23日早上5點表示，Sierra大道附近的車道將再關閉至少六到七個小時。 Cedar大道附近的高速公路西行車道最初被關閉，後來重新開放。

目前還不清楚在追逐過程中大卡車上是否還有其他乘客，視頻顯示，警察在現場拘留一名手臂纏著繃帶的男子。週三早上槍擊事件的細節目前仍然很少。

10號高速公路大型卡車逆向行駛， 警方危險追捕並最終開槍。（KTLA5 視頻截圖...
10號高速公路大型卡車逆向行駛， 警方危險追捕並最終開槍。（KTLA5 視頻截圖）

加州 警察 槍擊

上一則

世說新聞／注意 好市多這8類商品確定要漲價

下一則

拜疫情之故 食材批發商這樣轉型 利人利己

延伸閱讀

至少6人受傷 華府人行天橋坍塌 卡車柴油洩漏

至少6人受傷 華府人行天橋坍塌 卡車柴油洩漏
「滾出這裡」 亞裔生海灘遇襲 5嫌揚言開槍

「滾出這裡」 亞裔生海灘遇襲 5嫌揚言開槍
南加男子偷大卡車 以撞進民宅結束警方追捕

南加男子偷大卡車 以撞進民宅結束警方追捕

佛州同志遊行 卡車衝撞人群釀1死1傷

佛州同志遊行 卡車衝撞人群釀1死1傷
卡車衝進自行車陣 連撞8名車手 現場混亂

卡車衝進自行車陣 連撞8名車手 現場混亂
男子開車濫射曝動機 疑先前槍擊案遭跟蹤

男子開車濫射曝動機 疑先前槍擊案遭跟蹤

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20
加州考慮延長原訂6月30日到期的租客驅逐保護令。圖為先前抗議驅逐房客的示威遊行。（美聯社）

加州欠繳租金 州長允全部埋單

2021-06-22 02:20
疫情期間RV房車之旅， 促成戴天汶一家從洛杉磯搬至芝加哥（戴天汶提供）

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

2021-06-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗